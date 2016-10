Další nákup za miliardy. Armáda hledá rakety na obranu elektráren

V těchto dnech se ve schránce ministerstva obrany scházejí první informace od pěti vybraných výrobců. Pražští úředníci v minulých týdnech oslovili firmy Diehl, Kongsberg, Lockheed Martin, MBDA a Rafael. „Cílem průzkumu trhu je získat informace o existujících moderních systémech protivzdušné obrany středního dosahu, technologických trendech výrobců a o užívaných systémech v jiných zemích,“ vysvětluje Vladimír Lukovský, mluvčí ministerstva obrany.

Novým raketovým systémem západní výroby chce armáda nahradit stárnoucí komplety 2K12 KUB vyvinuté před šedesáti lety v Sovětském svazu. Příliš času už není, životnost raket končí v roce 2020. To je také termín, do nějž by měl raketový pluk ve Strakonicích získat nové zbraně. „Náhrada by měla zahrnovat pořízení kompletních protiletadlových systémů, střel, logistickou podporu a plnohodnotné zabezpečení celého procesu životního cyklu,“ upřesňuje Lukovský.

Protože chce obrana především nahradit poslední fungující „kuby“, v první vlně s největší pravděpodobností nakoupí méně než deset nových baterií. I tak ale musí ve svém rozpočtu najít velký balík. Jen nákup samotných raketových systémů může podle dostupných informací překonat hranici pěti miliard korun. A miliardy si vyžádá i výzbroj. Každá jedna raketa (v jedné baterii jich je až osm) přijde na desítky milionů korun.

I když ministerstvo obrany zatím nechce zveřejňovat více detailů, podle zdrojů Eura by už nové systémy neměly být na pásech tak jako „kuby“, ale na kolových podvozcích Tatra. Víc bude jasné po listopadové schůzce zástupců ministerstva s oslovenými výrobci. V případě ohrožení rakety poslouží jako ochrana jaderných elektráren či letišť před útokem ze vzduchu.

Že je zbraň 2K12 KUB potřeba co nejrychleji nahradit, se ví od roku 2011. Tým ministra Alexandra Vondry (ODS) tehdy sestavil takzvanou Bílou knihu o obraně a o modernizaci protivzdušné obrany se tam mluví jako o jedné z priorit. Domácí průmysl pak přišel s vizí na prodloužení životností stávajících raket, z plánu ale sešlo.

