Cvičení kvůli migraci: policie hlídá hranice

Při cvičení podél slovenských hranic byl na základě fiktivního rozhodnutí vlády vyhlášen první, nejpřísnější stupeň kontrol. Střeženo bude víc než 250 kilometrů zelené hranice a také 16 hraničních přechodů. Do akce se zapojí 300 policistů, 140 vojáků a 30 celníků.

Podle Tuhého si bezpečnostní složky chtějí vyzkoušet koordinaci a vzájemnou komunikaci při zavedení hraničních kontrol. „Kontroly budou pouze namátkové. Nebude to tak, jak by to asi vypadalo v reálu, protože nechceme omezovat provoz,“ dodal Tuhý. Hlídky se budou pohybovat i mimo hraniční přechody, střežit budou zelenou hranici.

Vojáci podle prvního zástupce náčelníka generálního štábu armády Jiřího Balouna chtějí procvičit hlavně sladěnost s policií, systém velení a prostupnost informací. „To celé nám dává poznatky do budoucna, jakým způsobem bychom měli komunikovat, jakým způsobem udržovat systém velení a zlepšovat technické prostředky,“ dodal Baloun.

Cvičení na hranicích s Německem a Rakouskem se podle Tuhého bude týkat 11 hraničních přechodů, v jejichž blízkosti se nacházejí uprchlická zařízení. Tato část se týká pouze policistů, kteří si chtějí vyzkoušet situaci, že by se běženci chtěli masově přesunout do Česka. O možnosti, že by se neúspěšní žadatelé o azyl v Německu mohli pokusit odejít do okolních zemí, mluvil na konci července ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

České ozbrojené složky v loňském a letošním roce nacvičovaly ochranu hranic několikrát. První akce se konala na konci loňského září, kdy společně 800 vojáků a policistů kontrolovalo hranici s Rakouskem. V březnu pak policisté opět na hranici s Rakouskem simulovali situaci příchodu většího množství uprchlíků. Zaměřili se na kontroly běženců a fungování registračních míst. V dubnu asi 150 vojáků v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji prověřilo dojezdové časy k hranicím pro případ nenadálé krize.

Podle Tuhého by se podobné cvičení mělo ještě letos uskutečnit podél hranic s Německem. V příštím roce je v plánu u hranic s Polskem, kde se zatím jako u jediného ze sousedních států nekonalo. „Přestože vnímáme pokles nelegální migrace o 40 procent, je potřeba se na různé rizikové situace připravovat,“ dodal Tuhý. Loni do Česka přišlo zhruba 3500 migrantů, hlavní trasa uprchlíků přes Balkán dál do západní Evropy území Česka obcházela.

