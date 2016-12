ČSSD stále na dně. Volby by drtivě vyhrálo ANO

V říjnu průzkum předpovídal hnutí ANO zisk 34 procent a sociálním demokratům 15 procent. Podle agentury je v případě ČSSD z dlouhodobého hlediska patrný pozvolný úbytek voličů. Naopak stabilní přízeň voličů v posledních měřeních vykazuje ODS, která je aktuálně třetí s devíti procenty. Čtvrtá je KSČM se ziskem 8,5 procenta a pátá KDU-ČSL, které v posledních třech průzkumech podpora pozvolna roste a nyní je na 7,5 procenta. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by získalo stejně jako TOP 09 šest procent.

Ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v roce 2013 by si nejvíce polepšilo hnutí ANO, a to dokonce o 15 procent. ODS by vylepšila výsledek o 1,5 procenta a lidovci o půl procenta. Naopak ČSSD a KSČM by ztratily shodně 6,5 procenta, TOP 09 pak šest procent. SPD Tomia Okamury v roce 2013 nekandidovalo.

Voliči se odklánějí od ČSSD a TOP 09. V preferencích ANO drtivě vede https://t.co/Terh2CM913 pic.twitter.com/7XlNDRzr5A — ČT24 (@CT24zive) 4. prosince 2016

Agentura prováděla průzkum mezi 5. a 25. listopadem. Do modelu byly zařazeny odpovědi 868 respondentů. Statistická odchylka se u průzkumu pohybuje zhruba mezi jedním až třemi procentními body.

Také nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zařadil na první místo ANO před ČSSD. Odstup ale není tak výrazný, jako v případě TNS Aisa. Zatímco ANO by podle CVVM získalo 32,5 procenta hlasů, ČSSD by měla 22,5 procenta. Do Sněmovny by se pak dostalo šest stran, Okamurovo hnutí má podle CVVM podporu 3,5 procenta voličů.