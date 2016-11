Clintonová zvyšuje náskok. Trumpa evakuovali kvůli odpůrci

Clintonové se v anketě WP a ABC daří lépe den ode dne, z pátečního tříbodového vedení vzrostl v sobotu náskok na čtyři body a v anketě publikované dnes nad ránem činí pět procentních bodů, když by jí hlas dalo 48 procent lidí proti 43 rozhodnutým volit Trumpa. Průzkum přitom vychází z opakovaného dotazování během několika dnů, jehož výsledek je poté zprůměrován.

Clintonová nepatrně zvýšila náskok i v nejnovějším průměru celostátních průzkumů zveřejňovaném serverem RealClearPolitics, v němž vede o necelé dva procentní body.

Bývalá ministryně zahraničí si stojí lépe rovněž v poměru hlasů volitelů v jednotlivých státech, které jsou zpravidla přesnější předpovědí vítězství než celostátní průzkumy.

Ochranka republikánského kandidáta Donalda Trumpa ho během předvolebního projevu v sobotu v Nevadě spěšně evakuovala z pódia. Falešný poplach vyvolali podle televize CNN Trumpovi příznivci patrně kvůli jeho republikánskému odpůrci, který vytáhl protitrumpovský transparent. Trump se krátce poté na pódium vrátil a svůj projev dokončil. „Nikdo neříkal, že to pro nás bude snadné. Ale nikdo nás nezastaví,“ prohlásil Trump po návratu na pódium.

Trump přijel agitovat před úterními volbami do Nevady, která je jedním z několika států, v nichž jsou šance obou prezidentských kandidátů vyrovnané. I v Renu pokračoval Trump v útocích na svou demokratickou konkurentku Hillary Clintonovou. Řekl o ní mimo jiné, že se musí objevovat po boku celebrit, jinak by prý na její mítinky nikdo nepřišel. Clintonovou v sobotu večer podpořila ve Philadelphii zpěvačka Katy Perryová.

Oba kandidáti chtějí dnes převážit na svou stranu státy, které patří v anketách k vyrovnanějším. Trump vyráží do Iowy, kde jsou voliči mírně nakloněni jemu, a do Wisconsinu a Pensylvánie, jejichž obyvatelé chtějí podle průzkumů volit spíše Clintonovou. Ta se vydává do Ohia, kde jsou sondáže pro demokraty spíše nepříznivé, a do New Hampshire, kde se po jejím přesvědčivém vedení v posledních dnech situace vyrovnává.

