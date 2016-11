Českých lékařů začne za čtyři roky výrazně ubývat

„Blíží se období demografického hrbu, kdy v roce 2018, 2019, 2020 dojde k daleko významnějšímu úbytku lékařů z důvodu toho, že překročí postdůchodový věk. My jsme pracovali v analýzách s hranicí 65 a 70 let,“ řekl Dušek. V současnosti sice úbytek lékařů pokrývají absolventi, ale až se počet odcházejících do důchodu zvýší, nebudou to fakulty stačit vykrývat. Z lékařských fakult ročně přichází do českého zdravotnictví 850 lékařů.

Pokud se už nyní mluví o nedostatku lékařů v Česku, je to podle Duška teprve začátek toho, co přijde v budoucnu. „Je pět minut po dvanácté, protože když teď navýšíme počet studentů na lékařských fakultách, tak se to projeví v systému za pět, za šest let,“ řekl. „Nám tady za nějakých čtyři, pět let začne nominálně výrazně ubývat kapacita českých lékařů,“ varoval Dušek.

Podle Duška je nutné omladit české lékaře o deset let. V některých lékařských specializacích je průměrný věk 59 let, což podle něj není udržitelné.