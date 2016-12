Česko chce žalovat EU kvůli denaturaci lihu. Obává se daňových úniků

Komise EU v nařízení z října zavedla s platností od srpna 2017 novou společnou denaturační směs pro obecnou denaturaci lihu pro účely osvobození od spotřební daně (tzv. eurodenaturant). Zároveň se tímto krokem ruší národní denaturační směsi jednotlivých členských států. Směs je ovšem podle ministerstva s odvoláním na expertní stanoviska slabá a snadno odstranitelná, což by mohlo vést k daňovým únikům. Denaturací se líh znehodnotí pro použití k výrobě lihovin, přičemž obecně denaturovaný líh je osvobozen od spotřební daně.

„Při senzorické zkoušce nebyli uživatelé schopni mezi běžnými alkoholickými nápoji detekovat líh s přídavkem eurodenaturantu. Je tedy patrné, že přítomnost eurodenaturantu v nízké koncentraci běžný spotřebitel v běžné lihovině nerozpozná. Z tohoto důvodu nemusí nezbytně docházet k odstraňování všech denaturačních složek, což zjednodušuje možnost zneužití,“ uvádí mimo jiné materiál. Novou složku testovala Celně technická laboratoř Generálního ředitelství cel. Materiál dále upozorňuje, že cena nové složky je proti dnes používané třikrát až čtyřikrát dražší.

Unie výrobců a distributorů lihovin ČR jednotný eurodenaturant vítá, například polské denaturanty se podle ní dařilo vyčistit. Její výkonný ředitel Jaroslav Burkart dnes řekl, že unie by si ale představovala činidlo s jasnou barvou a zápachem.

Největší český pivovar míří do asijských rukou. Čtěte:

„Podle neověřených informací je u nového denaturantu zápach příliš slabý, dá se přebít běžnými esencemi,“ řekl ředitel. Mohlo by tak jít například o dodání mentolu, nápoj by pak chutnal jako „zelená“. Burkart připomněl, že v jiných evropských zemích se jako denaturant používá i například metylalkohol. Čeští zákonodárci se však podle něj obávají toho, že by ho nejchudší lidé pili, a mohli se tak otrávit.

Materiál dále uvádí, že podle názoru MF bylo prováděcí nařízení přijato v rozporu s procedurálním postupem podle pravidel stanovených ve směrnici EU o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. MF přitom svůj názor konzultovalo se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu a Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU.

MF v dokumentu zároveň přiznává, že podání žaloby pravděpodobně vyvolá negativní reakce vůči České republice ze strany Evropské komise i některých členských států, které hlasovaly pro změnu. „Prováděcí nařízení bylo již formálně kvalifikovanou většinou schváleno a je možné, že některé země už zahájily praktické kroky nutné pro přechod na eurodenaturant. Tyto reakce lze částečně eliminovat transparentní komunikací postoje ČR směrem k ostatním členským státům i Evropské komisi,“ uvádí materiál.

Čtěte dále: