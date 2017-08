Centrála proti zločinu začala v prvním roce řešit 361 kauz, ve třetině padlo obvinění

Loňskému vzniku centrály předcházela vážná vládní krize mezi sociální demokracií a hnutím ANO, které bylo proti sloučení útvarů. Ke kritice se přidal také bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta nebo státní zástupci, kteří se obávali zejména odchodů zkušených policistů, možného zastavení vyšetřování některých kauz nebo horší efektivnosti řízení velkého útvaru. Nový útvar vznikl loni 1. srpna.

„Nic zásadního se skutečně nepřihodilo, že bychom přibrzdili nebo znekvalitnili trestní řízení,“ řekl Mazánek. Centrála v letošním roce otevřela 149 nových kauz, což bylo o 30 víc než za stejnou dobu loňského roku, kdy fungoval protikorupční a protimafiánský útvar samostatně. Letos detektivové z centrály obvinili 377 lidí, což bylo o 152 víc než samostatné útvary v loňském roce.

Podle Mazánka se bude počet případů dál zvyšovat. „Struktura případů je taková, že jejich složitost a spletitost vyžaduje delší dobu rozpracování. Dílem jsou to případy, které byly rozpracovávány za existence původních útvarů, nicméně je tady poměrně velké zastoupení nových věcí,“ uvedl Mazánek.

Kritici loňského sloučení elitních útvarů policie zatím názor nezměnili. Šlachta nedávno řekl, že si stojí za svým rozhodnutím a odchodem od policie. Reorganizaci označil za uspěchanou. Kritický názor přetrval i u státních zástupců, kteří odkazovali na výroční zprávu Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) za loňský rok.

NSZ například ve výroční zprávě uvedlo, že sloučení mělo negativní vliv na některé kauzy, protože odešli jejich vyšetřovatelé a musely se řešit také provozní záležitosti kolem chodu nového útvaru. Mazánek to odmítl. „Ty případy neleží na bedrech jednoho člověka, jsou to týmové záležitosti,“ řekl.

Ve výroční zprávě, která se týká prvních pěti měsíců fungování nového útvaru, státní zástupci pochválili spolupráci s regionálními pobočkami centrály a některými sekcemi, některé policisty ale zkritizovali. Státní zástupci také míní, že se snížil počet nově zahajovaných případů, které policie sama vyhledala. „Ne zcela se vším se ztotožňuji. Myslím si, že odvádíme dost práce,“ uvedl Mazánek. Dodal, že se i v negativních hodnoceních snaží najít poučení. „Hodnocení vás můžou upozornit na to, že jsou někde nějaké rezervy,“ vysvětlil Mazánek.

Statistiky ročního fungování NCOZ Nové kauzy Nové kauzy, kde padla obvinění Počet obviněných Protikorupční+ protimafiánský útvar 1.1. - 31.7. 2016 119 59 225 NCOZ 1.8. - 31.12. 2016 212 40 115 NCOZ 1.1. - 31.7. 2017 149 65 377

Zdroj: Národní centrála proti organizovanému zločinu

NCOZ za první rok fungování opustilo 92 policistů, z toho 42 odešlo do civilu a 50 bylo přeřazeno do jiných policejních útvarů nebo bezpečnostních složek státu. Za stejné období naopak přišlo 65 nových policistů. K 1. srpnu měl útvar 800 členů, což byl podstav 70 lidí. Mazánek uvedl, že odliv policistů nebyl kritický a že nemá obavy z vylidnění útvaru. Na volná místa přijdou noví policisté.

Podle Mazánka je několik důvodů, proč lidé z útvaru odcházejí. Jedním z nich je to, že jeho příšlušníci řeší náročné kauzy. „Může se stát a stává se, že ti lidé jsou prostě vyčerpáni. Ta práce je velice náročná, je to veliká zátěž psychická, je to veliká zátěž časová,“ řekl Mazánek. Do odchodů se započítává také přirozená obměna zaměstnanců, uvedl. Část policistů nejspíš odchází také kvůli penězům, jde o případy, kdy někteří mají odsloužen dostatečný počet let na to, aby získali výsluhy. „I takoví se najdou,“ podotkl Mazánek.

