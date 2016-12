Bývalý šéf BIS Lang má vést Národní bezpečnostní úřad

Navrhované změny by vláda mohla projednat ještě do konce letošního roku, nabýt účinnosti by měly od konce ledna 2017. Změny v čele NBÚ budou v souladu se zákonem projednány také v příslušném výboru Poslanecké sněmovny.

Navrátil má podle Sobotky dobré předpoklady pro funkci zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti - svou kvalifikaci a odbornost prokázal při řízení NBÚ, kde se osobně zasadil o rozvoj v boji s kyberkriminalitou. „Státní část kybernetické bezpečnosti považuji za své dítě, které letos vstoupilo do základní školy. Toto dítě bych chtěl dovést minimálně do dospělosti, nejlépe do plně produkčního věku. To je důvod, proč jsem přijal novou výzvu, která se mi naskytla,“ uvedl dnes Navrátil.

Kybernetické centrum, které má Česko chránit před hackerskými útoky a dalšími bezpečnostními incidenty, získá novou budovu v části původních vojenských kasáren v Brně - Černých Polích. V budoucnu by v centru mělo pracovat 400 lidí. Plánovaný úřad vznikne vyčleněním z NBÚ, který už nyní dohlíží na počítačovou bezpečnost v Česku. Z dosavadních agend NBÚ bude nový úřad řešit kybernetickou bezpečnost, část problematiky ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu či neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo, sdělil mluvčí NBÚ Radek Holý.

Vytvoření samostatné instituce pro kybernetickou bezpečnost vychází podle návrhu i z pozitivních zkušeností ze zahraničí. „Ve Spolkové republice Německo zajišťuje tuto činnost samostatný federální úřad BSI, ve Francii a v Lucembursku ANSSI, v Chorvatsku ZSIS. Obdobně mimo struktury národních bezpečnostních úřadů stojí bezpečnost informací i v Nizozemsku, Belgii, Finsku, Švédsku nebo Maďarsku,“ dodal Holý.

Lang, který nahradit Navrátila v čele NBÚ, vedl BIS 13 let. Z funkce odešel letos na vlastní žádost. Sobotka tehdy uvedl, že s Langem diskutuje o jeho budoucím působení, protože chtěl, aby působil i nadále ve službách státu. Novým ředitelem BIS je od půlky srpna dlouholetý pracovník kontrarozvědky Michal Koudelka.

Čtěte dále: