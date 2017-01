Bývalý eurokomisař Füle by mohl kandidovat na generálního tajemníka OBSE

Diplomat a bývalý eurokomisař Štefan Füle (54) by mohl být českým kandidátem na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Potvrdil to zdroj z diplomatického prostředí. Nominací Füleho by se měla v lednu zabývat vláda. Ministerstvo zahraničí informaci odmítlo komentovat.