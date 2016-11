Britové si žádné ústupky pro brexit v Evropě nevyjednali a tápou dál

Britské diplomatické snaze o co nejméně bolestný odchod z EU se minulý týden nevedlo. Nejprve se stal terčem posměchu svých kontinentálních kolegů ministr zahraničí Boris Johnson. V debatě o klíčovém požadavku Londýna – zůstat součástí jednotného evropského trhu, ale moci odmítat imigranty – s italským šéfdiplomatem Carlem Calendou měl Johnson Římu pohrozit, že „budete prodávat méně prosecca“.

Na to Calenda: „A vy budete prodávat méně fish & chips, jenže my prodáme méně prosecca do jedné země, kdežto vy prodáte méně ryb s hranolky do 27 zemí.“ Johnsonův humor byl pro kontinentální jazyky příliš suchý. Calenda řekl agentuře Bloomberg, že „britské vyjednávací pozici není rozumět“. Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, šéf ministrů Śnancí eurozóny, zase řekl BBC, že „Johnson mluví o věcech, které jsou intelektuálně nemožné a politicky neproveditelné“, a vytváří tak v Britech mylná očekávání stran možných výsledků jednání o podmínkách brexitu.

Donald Trump by uvítal jako velvyslance jednoho ze strůjců brexitu:



Trump by chtěl Farage jako britského velvyslance v USA





Ve středu pak euroskeptické britské deníky The Daily Telegraph a Daily Mail přinesly palcové titulky o probritském průlomu v jednání. Německá spolková kancléřka Angela Merkelová měla poprvé naznačit, že Londýnu vyjde vstříc. V projevu pro svaz německých zaměstnavatelů řekla, že „zde vidím otázky, o kterých ještě musíme mluvit“. Britští euroskeptici to interpretovali jako „nový evropský realismus“.

Německá média (a britský The Guardian) to pak uvedla na pravou míru. Merkelová nemluvila o omezení volného pohybu osob, nýbrž pouze o možnosti ztížit imigrantům přístup k německým sociálním dávkám v momentě příchodu do země – což už koneckonců mají Němci uzákoněno.

Bublina splaskla. Když poté jeden z předních zastánců brexitu, exministr spravedlnosti Michael Gove, žádal, „jestli bychom to celé nemohli nějak zjednodušit“, znělo to jako neobvykle autentické přání. Britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová a kancléřka Merkelová měly na programu schůzku po uzávěrce tohoto vydání.

