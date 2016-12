Bomby, únosy, vydírání: Islamisté v Evropě podle Europolu změní taktiku

Teroristé se zkušenostmi ze Sýrie a z Iráku by také v EU mohli začít používat metody, které znají z konfliktu v této části světa - tedy bomby ukryté v automobilech, vydírání a únosy. Nejpravděpodobnějším scénářem dalších útoků ale podle Europolu zůstává použití stejného 'modu operandi', včetně stejných typů zbraní jako v předchozích útocích. Loni v Paříži a letos na jaře v Bruselu použili útočníci ruční palné zbraně a podomácku vyrobené výbušniny k útokům proti civilistům na veřejných místech.

Preferování těchto takzvaných měkkých cílů podle evropského protiteroristického střediska znamená, že útoky na infrastrukturu, jako jsou rozvodné sítě či jaderné elektrárny, není v současnosti pro IS prioritou.

Zpráva také varuje, že části syrské uprchlické diaspory mohou být v Evropě otevřené radikalizaci a právě na tuto skupinu se mohou zaměřit verbíři extremistů.

Podle Europolu je pravděpodobná snaha IS o infiltraci do uprchlických táborů a skupin migrantů, neboť je v zájmu organizace „rozdmýchat migrační krizi, polarizovat populaci v EU a obrátit její části vůči těm, kdo hledají útočiště“.

Kromě Francie a Belgie, které už s teroristickými útoky provedenými lidmi s napojením na IS mají zkušenosti, mohou podle Europolu teroristé útočit ve všech členských zemích EU podílejících se na práci koalice proti IS na Blízkém východě. Koalici vedou Spojené státy.

Europol také upozorňuje, že v případě porážky či významného oslabení IS v Sýrii a v Iráku koaličními silami je pravděpodobný zvýšený počet návratů jeho „zahraničních bojovníků“ a jejich rodin z oblasti zpět do EU, ale i jejich přesun do dalších krizových oblastí. „Experti na boj s terorismem očekávají, že IS začne plánovat a organizovat útoky z Libye,“ varuje zpráva.

Zpráva také uvádí, že kontakty mezi teroristy a „profesionálními zločinci“ jsou obvykle pragmatické a oportunistické, vždy za konkrétním účelem. Zvyšuje se ale zřejmě jejich množství, typicky proto, že teroristé mívají předchozí kriminální aktivity nebo se snaží využívat současných sítí organizovaného zločinu, například ve snaze získat falešné doklady či se dostat ke zbraním.

Podle Europolu by se také nemělo zapomínat na to, že IS není jediná teroristická organizace, která se snaží útočit na Západě, či k tomu inspirovat jednotlivce nebo skupiny. Hrozbu nadále představují lidé přímo či ideologicky napojení na teroristické organizace Al-Káida nebo An-Nusra a také ti představují vážnou hrozbu členským zemím EU a západním zájmům obecně.