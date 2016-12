Bombové útoky u istanbulského stadionu zabily 38 lidí, včetně 30 policistů

Sobotní výbuchy u fotbalového stadionu istanbulského klubu Besiktas si vyžádaly životy 38 lidí, z toho 30 policistů. Dalších 155 lidí bylo zraněno a nyní jsou v péči lékařů. Oznámili to dnes turečtí ministři vnitra a zdravotnictví. Česká diplomacie uvedla, že mezi mrtvými civilisty by neměli být žádní cizinci. Prezident Recep Tayyip Erdogan označil exploze za teroristický útok s cílem způsobit co největší škody. Policie zadržela deset podezřelých.