Babišův moravský trumf: do Sněmovny míří miliardář Juříček

Miliardář Pavel Juříček se nejspíš stane jedničkou na kandidátce ANO v Moravskoslezském kraji. Ke kandidatuře ho přesvědčil předseda Andrej Babiš poté, co Juříček loni v létě do hnutí vstoupil a stal se předsedou jeho opavské buňky.

„Pokud dostanu podporu, tak o kandidaturu mám zájem,” sdělil Juříček týdeníku Euro. Je pravděpodobné, že se na severu Moravy stane lídrem celé kandidátky. Definitivně se o Juříčkově kandidatuře rozhodne v polovině května na krajském sněmu ANO.

Juříček by rád ve Sněmovně prosadil „správné hospodaření” na všech úrovních včetně krajů a obcí. Jeho další prioritou je důraz na technické, přírodovědné a jazykové vzdělávání ve školách. „Píše se rok 2017, je 28 let po revoluci a plynně anglicky nebo německy hovoří stále jen menšina obyvatel,” upozorňuje podnikatel.

Dále by chtěl více motivovat nezaměstnané, aby se vzdali sociálních dávek a nechali se zaměstnat. „Tak, abychom my podnikatelé nemuseli nabírat zahraniční pracovníky. V Japonsku, kde mám také fabriku, je dvouprocentní nezaměstnanost a takovou ztrátu disciplíny jako u nás tam nenajdete,” tvrdí Juříček, který by rovněž rád vylepšil infrastrukturu.

Ministrem se zatím stát nechce. Brání mu v tom totiž novela zákona o střetu zájmů. V případě, že by chtěl zasednout ve vládě, musel by se vzdát své úspěšné firmy Brano. „Buď se najde mechanismus, aby šikovní lidé mohli dělat ministry, nebo do toho nepůjdu. Nechci zahodit 25 let své práce,” říká byznysmen.

Do Sněmovny na rozdíl od Juříčka nemíří další známý severomoravský podnikatel a člen hnutí ANO Jannis Samaras. Majitel středoevropského nápojářského gigantu Kofola chce zůstat mimo volené funkce i kvůli tomu, aby jeho výrobky nebyly veřejně spojovány s politikou.

Juříček už na konci března ovládl s dalšími severomoravskými podnikateli a zároveň členy ANO vedení opavské hospodářské komory. Novým předsedou byl zvolen Zdeněk Gróman, majitel firmy Hagemann. Jedním ze dvou místopředsedů se stal další významný opavský podnikatel, majitel společnosti ADIV Vladimír Schreier. Oba jmenovaní jsou současně členové opavské buňky hnutí ANO a blízcí spolupracovníci jejího předsedy Juříčka.

