Babišovi lidé chtějí odvolat šéfa VoZP. Mohou při tom porušit zákon

Důkazů je ale pomálu, lépe řečeno zatím žádné pádné detektivové nenashromáždili. Je přitom obecně známým faktem, že Babiš expanduje i do zdravotnického byznysu a k připravovaným projektům (například náhradních matek) by se mu náramně hodilo ovládnout zdravotní pojišťovnu – VOZP se stará o zhruba 700 tisíc klientů.

Hlavními hybateli odvolání Šteina jsou náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, respektive jemu podřízení členové správní rady, a bývalá zaměstnankyně ministerstva zdravotnictví, dnes ministerstva financí – místopředsedkyně rady Lenka Poliaková. Právě ona svolala mimořádné jednání správní rady VoZP, na kterém chce proces odvolání Šteina, které se už dvakrát nepodařilo, dokončit.

Velká hra o jeden hlas

Aktuálně se hraje o jeden hlas, který je k odvolání ředitele nutný. V prosinci jsou přitom volby nových členů dozorčí a správní rady pojišťovny, takže spěch a tlak na odvolání Šteina vyvolává velké pochyby o pozitivních záměrech některých až příliš aktivních členů rady. Jeden z nich, František Beránek, má navíc se současným ředitelem osobní problém. Štein totiž přišel na to, že Beránek jako jeho předchůdce nakupoval výrazně předražené nemovitosti.

Správní rada pojišťovny měla zasednout už před necelými třemi týdny, její předsedkyně Jitka Šebková ji ale zrušila kvůli právním pochybnostem o členství tří lidí ze Svazu vojáků z povolání Armády České republiky. Podle statutu VoZP se totiž může členem správní rady stát člen odborové organizace, a svaz vojáků oficiální odborovou organizací není a nikdy nebyl.

Šebková svůj postup konzultovala s právníky a poté se rozhodla jednání správní rady zrušit. „Všichni právní experti jako ´právně nejčistší´ postup doporučili povolání náhradníků, případně provedení doplňujících voleb, kdy výslovně uvedli, že osoby jmenované za členy správní rady z řad zapsaných spolků se již nesmí účastnit jednání správní rady. Dokonce jsem byla poučena, že pokud by se tak stalo, byla bych trestně odpovědná za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Mým zájmem tedy bylo a je chránit zájmy VoZP a tím i její majetek, postupovat s péčí řádného hospodáře. Proto je potřeba nejprve vyřešit ryze právní problém s protiprávně jmenovanými členy, který však závažným způsobem ohrožuje nejenom chod rady, ale zejména celou VoZP, jejíž zájmy jsme povoláni chránit a zabezpečovat,“ vysvětlila Šebková členům správní rady, proč jednání zrušila.

Jednání správní rady v pátek

Její zástupkyně Lenka Poliaková ale nelenila, a na tento pátek svolala jednání, aby získala alespoň jeden hlas pro dokončení Šteinova odstřelu. „Vážení členové správní rady, v souladu s článkem 8, odstavcem 3 statutu VoZP požádala více než jedna třetina členů správní rady o svolání mimořádného zasedání tohoto orgánu na 23. 9. 2016. V návaznosti na tuto žádost uvedené jednání v souladu se statutem VoZP svolávám,“ napsala členům správní rady Poliaková, přestože zná závažné argumenty předsedkyně Šebkové, kvůli kterým předchozí radu zrušila.

Poliaková spoléhá právě na tři zpochybněné členy správní rady, protože zástupci ministerstva zdravotnictví se posledně svolané schůze nezúčastnili a dosud nedeklarovali, že by pro odvolání Šteina chtěli hlasovat. Proto je na jednání rady pozvala, i když ví o pochybnostech o jejich jmenování.

Mezitím byl na soud podán návrh na předběžné opatření, které by zástupcům vojáků z povolání znemožnilo hlasovat. Na pražské Městské státní zastupitelství pak na Poliakovou a tři členy rady - Františka Beránka, Jaroslava Kalivodu a Romana Dobu - doputovalo trestní oznámení pro pokus o trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku. Pozorovatel dění ve VoZP a oznamovatel Jaroslav Hudec tvrdí, že oficiálním členům rady náleží odměna, a pokud by správní rada za účasti byť jediného zpochybněného člena zasedla, vznikla by pojišťovně škoda „nikoliv malá“. Oznamovatel dal i podnět k prošetření, zda se zmínění tři členové správní rady nedopustili podvodu, když zamlčeli, že nejsou odboráři a přirovnal jejich jednání k pravomocně odsouzenému pražskému zastupiteli za ČSSD Karlu Březinovi.

Problém je i v tom, že místopředsedkyně správní rady VoZP Poliaková byla do rady zvolena za ministerstvo zdravotnictví, v čase ale přešla k Andreji Babišovi, jehož zájmy nyní hájí. Ministerstvo zdravotnictví, jehož zástupci zatím stáli za Šteinem, se k této komplikaci postavilo vyhýbavě. „Skutečnost, že inženýrka Poliaková již není zaměstnankyní ministerstva, nebrání tomu, aby vykonávala funkci v některém z orgánů zdravotních pojišťoven. Vzhledem k zákonem dané roli ministerstva financí při kontrole pojišťoven je dohodnuto, že ministerstvo financí navrhuje ministerstvu zdravotnictví jmenování jednoho člena správní rady,“ uvedl Jan Štoll z tiskového odboru Svatopluka Němečka.

Návrh financí na ponechání Poliakové ve správní radě VoZP podle Štolla dokonce prý uvítali. Což je ovšem v příkrém rozporu s antagonismem, který mezi ministry vznikl před delší dobou, kdy Babiš Němečka mimo jiné označil za „Šnajdroida“ a poslal na něj policii kvůli nákupu přístroje ostravskou nemocnicí v době, kdy ji Němeček vedl.

Mluvčí Štoll mlží i o případné účasti zástupců ministerstva zdravotnictví na pátečním jednání správní rady. „Členové správní rady jsou jmenování vládou na návrh ministerstva zdravotnictví. Rozhodují se svobodně a jsou za výkon své funkce osobně odpovědní. Pokud mají pochybnosti o působení ředitele a považují za správné jej odvolat, je to jejich právo. Ministerstvo každopádně prosazuje, aby byl nový ředitel jmenován na základě otevřeného výběrového řízení,“ dodal Štoll.

Jak páteční správní rada vojenské pojišťovny dopadne, kdo se jí zúčastní, a zda bude v přímém přenosu spáchán trestný čin, zatím proto nelze předvídat.

