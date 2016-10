Babiš: Výsledky voleb neovlivní fungování koalice

Babiš v pražském volebním štábu hnutí řekl, že volby pro ANO dopadly velice dobře. Voliči podle něj neuvěřili pomluvám a lžím, které proti jeho hnutí některé strany používaly. „Není lehké dělat kampaň, když sedíme ve vládě a jsme předmětem různých pomluv,“ uvedl.

Lidé podle něj mohou z fungování vlády vidět, že řízení veřejných financí jako firmy funguje. Koalici se podle něj podařilo sestavit jeden z nejlepších rozpočtů. „Nejsme hnutí na jedno použití, jsme v politice, abychom dělali něco pro lidi, ne pro sebe,“ řekl Babiš.

ANO chce podle Babiše kraje řídit transparentně. V posledních letech se totiž podle něj staly „semeništěm korupce a zneužívání peněz“. „Vítězství v devíti krajích je skvělý výsledek. Je vidět, že naši voliči jsou inteligentní,“ napsal Babiš na twitteru.

Již v průběhu dne Babiš řekl, že voliči viděli, jak se v posledních letech, kdy v čele většiny krajů byla ČSSD, hospodařilo. ANO podle něj nemá direktivy pro další vyjednávání, on sám do něj nebude zasahovat. Hnutí se ale má poučit z posledních komunálních voleb. „V komunálu jsme špatně vyjednávali, protože naši kolegové chtěli být primátoři. Prvotní musí být zájem hnutí, aby se prosazovala naše koncepce, transparentní hospodaření,“ uvedl.

Kraje už mají představu o možných koalicích, řekl Babiš. Pochvaloval si, že se nevyplnily odhady politologů, že by nižší volební účast mohla znamenat špatné výsledky právě pro ANO. „Účast je samozřejmě chybou politiků, lidé jsou dlouhodobě politikou znechuceni, to byl důvod, proč to hnutí (ANO) vzniklo,“ uvedl.