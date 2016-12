Babiš kontroluje EET v praxi. Problémy nevidí a byrokracii odmítá

„Od půlnoci bylo vydáno 752 tisíc účtenek. Na EET je napojeno a používá ho 36 124 uživatelů, autentizační údaje si vyzvedlo 50 770 uživatelů. Stav provozu bez problémů, průměrná odezva 97 milisekund,“ řekl Babiš krátce po poledni.

Restaurace v Nuslích byla jedním ze zařízení, která ministr navštívil, když si chtěl ověřit, jak zavádění EET vypadá v praxi. „Pro mě je velice cenná zkušenost, když mluvím s lidmi, kteří to provozují,“ řekl. Na problémy prý nenarazil. „Tohle je čtvrté zařízení od rána a všude účtenka leze okamžitě,“ řekl. Pokud by někde byla delší odezva systému, zřejmě to podle něj způsobily problémy restaurace s připojením na internet.

Odmítl také, že by zavedení EET znamenalo pro restaurace dodatečnou byrokracii. „To je jednorázová akce, kterou si myslím, že můžou všichni zvládnout,“ řekl. Po spuštění systému už podle něj pokladny fungují jednoduše. „Já v tomhle směru nevidím, že by to byla nějaká trvalá komplikace,“ řekl.

VIDEO: Podle Babiše se startem EET problémy nejsou

EET není podle Babiše důvod ke zdražování, protože se současně snížila DPH pro stravovací služby z 21 na 15 procent. „A 15 procent je ještě vysoká a já bych se osobně přimlouval, aby byla ještě nižší,“ řekl ministr s tím, že by si uměl představit DPH na úrovni osmi procent.

Babiš také vyjádřil přesvědčení, že se lidé začnou o EET a účtenky zajímat víc v okamžiku, kdy začne takzvaná účtenková loterie. Ministerstvo financí by ji chtělo spustit do konce června 2017. „My na to děláme otevřenou veřejnou soutěž, doufejme, že to vysoutěžíme a někdo to bude pro nás provozovat,“ řekl Babiš.

Ministr dnes navštívil čtyři podniky, od tradiční pivnice přes kavárnu a cukrárnu až po restauraci, kam se zpravidla chodí na obědy a večeře. Při návštěvách ho provázeli novináři a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery si na twitteru stěžoval, že jeho redaktor nebyl pozván.

„Samozřejmě že nemůžete v ostrém provozu, ještě v první den, kdy se všichni seznamují s EET do kavárny nebo do restaurace, kde jsou také hosté, přivést obrovské množství lidí. Dělali jsme to tak, že do každého podniku jsme přivedli jenom určitý počet lidí,“ řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Respekt se podle ní přihlásil pozdě a pro jeho redaktora už nebylo místo, přesto ale dostal nabídku na návštěvu jiného podniku, který je větší. „Šéfredaktor to odmítl, že už o to nemají zájem,“ řekla Kubovičová. Tabery podle ní poté napsal status, v němž si stěžoval, že ho ANO odmítá pustit na návštěvy Babiše v restauracích.

