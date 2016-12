Babiš chce sídlo ministerstev za 6 miliard. Uspoříme tím, tvrdí

Do areálu až pro 11 tisíc pracovníků by se nastěhovalo ministerstvo financí a výhledově další ministerstva. Stavbu by financoval prodej vládních budov. „Praha je velice atraktivní místo a bude ještě atraktivnější. Budovy ministerstva by bylo možné prodat za velmi slušnou cenu, protože lze předpokládat, že by se z domů umístěných v centru staly byty nebo kancelářské prostory,“ dodal Babiš. ​

„Sestěhování by dávalo smysl i proto, že bychom mohli využít spousty synergií – úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ řekl Právu Babiš.

Výhodné by to podle Babiše bylo pro ministry, zaměstnance i návštěvníky. „V Paříži mají také jeden věžák, ve kterém sídlí několik resortů,“ poznamenal.

