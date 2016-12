ANO by ovládlo volby. Náskok hnutí před ČSSD narostl

Hnutí ANO by podle modelu dostalo 32 procent hlasů, ČSSD 20 procent. Zatímco zisk hnutí ve srovnání s listopadovými výsledky klesl o půl procentního bodu, sociální demokracie ztratila 2,5 procentního bodu.

Komunisté by nyní dostali 12 procent hlasů, tedy o 2,5 procentního bodu méně než minulý měsíc. Lidovci by si naopak o 2,5 procentního bodu polepšili. Jejich volební zisk by činil 8,5 procenta hlasů, který by měla rovněž ODS. Občanští demokraté by si ale meziměsíčně o půl procentního bodu pohoršili. Zisk TOP 09 by se o půl bodu zvýšil na 5,5 procenta.

Žádné jiné uskupení by se do dolní komory nedostalo. K pětiprocentní uzavírací hranici by bylo nejblíže hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se ziskem 4,5 procenta, jeho podpora mírně vzrostla. Piráti by dostali tři procenta hlasů, Starostové a nezávislí, Úsvit-Národní koalice, Strana zelených a Strana svobodných občanů po jednom procentu.

Sběr dat pro aktuální volební model se uskutečnil od 28. listopadu do 12. prosince. K urnám by se dostavilo 57 procent lidí oprávněných volit, o procentní bod víc než v listopadu.

Volební model (prosinec 2016):

Výsledky modelů CVVM v porovnání s výsledky minulých voleb do Sněmovny (%):

Zdroj: CVVM