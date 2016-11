Zdeněk Pohlreich: 15 milionů na slušnou restauraci nestačí

Restauratér a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich v televizi rád lidem klade bez přípravy ty nejnepříjemnější dotazy, jeho PR manažerka ale před rozhovorem pro týdeník Euro požádala o seznam otázek, abychom se prý vyvarovali těch „nepříjemných a on se necítil zahnaný do kouta“.

Pohlreich totiž už dávno není jen hubatý televizní šéfkuchař, co napravuje hospody a trousí přitom hlášky, ale i velký reklamní brand. I když, jak říká, 300 tisíc korun mu prý za kulinářskou show ještě nikdo nezaplatil.

Sedíme ve vaší nové restauraci, o níž jste v jednom rozhovoru řekl, že vyšla na 30 až 40 milionů korun. Stojí dnes nová restaurace tolik peněz?

Nevím to úplně přesně. Naše restaurace je součástí investičního projektu nového hotelu a já to od sebe neumím přesně oddělit.

Zajímalo mě to spíš obecně, náklady na otevření nových restaurací se i v Praze šplhají hodně vysoko. Česká metropole v tomto trendu kopíruje Londýn a jiná města, kde jde o závratné sumy – přinejmenším na gastronomii.

Je to tak. To, co se u nás dneska děje, je vlastně jen opakování devadesátých let. Všichni, kdo měli tehdy větší peníze, taky investovali do restaurací. Mít restauraci dokonce patřilo k určitému bontonu. Pak to trochu opadlo a nevím, kdo z těchto lidí vlastní restauraci dodnes. Teď se tenhle trend opakuje a lidé, co mají vydělané větší peníze, se k restauracím vracejí. Pravda je, že provoz restaurace, když ji chcete mít aspoň na trochu slušné úrovni, je dnes neuvěřitelně drahý. Stojí fakt velké peníze.

Dnes už nestačí ani patnáct milionů, že?

Na vybudování restaurace na slušné evropské úrovni s velikostí řekněme sto míst, aby to dávalo nějaký ekonomický smysl, je dnes patnáct milionů korun spíš nižší částka.

