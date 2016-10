Zakladatel Atari se vrací. S monstrprojektem virtuální reality

Tvorba virtuální reality ve velkém měřítku určená pro velkou plochu a vysoký počet hráčů zároveň. Tak lze charakterizovat záměr společnosti Modal VR a její stejnojmenné zařízení pro virtuální realitu. To je plně bezdrátové a hráčům má nabídnout virtuální zážitky hromadně sdílené na ploše o přibližné rozloze standardního fotbalového hřiště. „Myslíme si, že Modal VR představuje budoucnost virtuální reality,“ uvedl zakladatel společnosti Nolan Bushnell známý z herního pravěku působením ve firmě Atari.

Modal VR je zatím pouze prototyp a ani Bushnell ani současný ředitel společnosti Jason Crawford si zatím není jist jeho konečnou cenou. To samé lze říct o době vydání produktu. Podle mediálních spekulací však samotné zařízení, které v budoucnu počítá s využitím méně robustních a nenápadnějších periférií, vzhledem k ní oproti konkurenčním produktům Oculus Rift a Sony VR nebude určeno přímo domácnostem.

Modal VR si domů kvůli jeho ceně jen tak nekoupíte. (Video: YouTube)

Nejpravděpodobněji tak zařízení zamíří do velkých zábavních parků či arkádových heren. Využít jej mohou i firmy a instituce, protože u her ambice zařízení podle jeho tvůrců nekončí. Systém chce fungovat jako platforma. „Chceme firmám i jednotlivcům pomoci řešit problémy tak, že se na ně podívají z jiného úhlu,“ dodal. V podání Modal VR to platí doslova. Hráč si nasadí virtuální helmu a oblek s rukavicemi, který snímá každý jeho pohyb. Vše je plně bezdrátové a v budoucnu by se celé zařízení mělo stát méně robustním a nenápadnějším.

Ve virtuálním prostředí by mohli architekti například konzultovat vizualizace projektů s investory, realitní kanceláře by mohly předvádět interiéry nabízených nemovitostí. Muzea a kulturní instituce by je mohly využívat pro tvorbu virtuálních expozic či interaktivních prohlídek. Nabízí se i využití v turismu.

Podle Jasona Crawforda, výkonného ředitele Modal VR se společnost zaměřuje na hardware i software zároveň. Cílem je vyvinout intuitivní systém, říká Crawford. Bushnellova vize se pak podle něj shoduje s konceptem archaického Atari 2600. „Prostě otevřete krabici, zapojíte zařízení do elektřiny a můžete je začít používat,“ dodává.

