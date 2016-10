Zachraňte„ rytíře“ candáta, osloví rybáři ministra Jurečku

„Vyčkáme až bude mít petice tisícovku podpisů a předáme ji ministru zemědělství Jurečkovi a Jihočeskému územnímu svazu, Českého rybářského svazu i ústředí ČRS. Podpisů již máme 900,“ řekl serveru Euro.cz Radek Filip, jeden z organizátorů akce.

Problém je v tom, že Český rybářský svaz před letošní sezonou upravil podmínky pro lov candátů. Signatáři petice proto žádají, aby bylo znovu zavedeno opatření na ochranu candáta na Lipně zvýšením míry nástražní rybičky na 20 centimetrů. Ta byla snížena pro letošní rok na 15 centimetrů. Na rybičku dlouhou 20 centimetrů se candát téměř ulovit nedá. I díky tomu se situace v populaci candátů ve vodách podstatně zlepšila.

„V zátokách, kde v minulosti byla jedna loď lovící sportovně na umělé nástrahy, jich dnes kotví deset. Mnozí odnáší více než povolené dvě ryby denně,“ uvedl Filip, sám rybář a šéfredaktor rybářského časopisu Kajman.

Candát se v restauracích tajně vykupuje za 350 korun za kilogram



Maso z candáta je žádané a podle Filipa a dalších rybářů teď tuto rybu hromadně na Lipně loví celé gangy. Candát se podle něj v okolních restauracích momentálně tajně vykupuje za 350 korun za kilogram.

„Během léta rybářská stráž odebrala rybářské lístky desítkám provinilců, kteří si ponechávali candáty pod zákonnou míru 45 centimetrů či chytali na rybičku menší než 15 centimetrů. Mnohdy se jednalo přímo o pytláky, tedy lidi bez rybářské povolenky. To svědčí o odběratelském tlaku restaurací na luxusní maso candátů,“ upřesnil Filip.

Jak dodal, nikdo zatím tajné dodavatele candátů do restaurací za ruku nechytil: „Vůbec to není jednoduché.“ Jak si server Euro.cz ověřil, pokud by si chtěl restauratér koupit živého candáta legálně, musí si aktuálně připravit nejméně 380 Kč za kilogram ryby. Nabídka na trhu je však velmi omezená, jedná se i nyní v době výlovů o „podpultovku.“

Maso candáta experti považují za jedno z nejchutnějších na rybím trhu, proto je v gastronomii považován za exkluzivní sladkovodní rybu. Je ceněn i sportovně a chovatelsky, kdy jako dravec se stará o likvidaci přemnoželých, nemocných a uhynulých ryb. Proto mu rybáři přezdívají „rytíř vod“.

Tlak i ze zahraničí

Zachránit candáta nechtějí jen čeští rybáři, petici už podle Filipa podepsali rybářští kolegové z Německa, Rakouska, Slovenska a dalších zemí.

Bude to ovšem těžký boj. Podle hospodáře Jihočeského územního svazu, ČRS Milana Hladíka zůstanou totiž pravidla rybolovu zatím stejná. „Podle výsledků monitoringu se zlepšily populace candátů i dalších druhů ryb,“ uvedl Hladík pro ČTK. Po konzultaci s Janem Kubečkou, ředitelem Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, je naplánováno ponechání nynějších pravidel po tři roky.

„Pokud by se na základě dalšího monitoringu a na základě statistiky úlovků ukázalo, že došlo k přelovení populace candáta už třeba příští rok, máme již připravena opatření,“ nastínil obranu hospodář rybářů.

Lidé, kteří mají informace o ganzích rabujících Lipno, by je podle něj měli předat policii. „Naše rybářská stráž je na Lipně velmi aktivní,“ zdůraznil Hladík. Jak si server Euro.cz ověřil, Hladík petici sám rovněž podepsal.

„Náš cíl je, aby ke zvýšení míry nástražních ryb došlo už od sezony 2017. Nevzdáme to a budeme tlačit i na zvýšení nejmenší lovné míry candáta,“ řekl na závěr signatář Filip.

Čtěte také:

Brexit na moři. Pomůže odchod z EU britským rybářům?

Číně dochází ryby. Jejich lov se vymkl kontrole