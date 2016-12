Vědci našli způsob, jak získat elektřinu z lidské chůze

Představte si, že abyste si doma mohli ohřát oběd, postačí několikrát oběhnout kuchyni. Technologie, která by tento zvláštní postup teoreticky umožnila, již existuje.

Vědci v z univerzity ve Wisconsinu nedávno přišli na to, jak tlak, který vyvíjí lidské chodidlo při chůzi, převést na elektřinu. Autor výzkumu Xudong Wang dle serveru BusinessInsider říká, že je to jednoduché. Podlaha je vyrobená z lisované buničiny, která je uspořádána do několika malých vláken o různém elektrickém náboji. Méně než milimetrová vlákna mají mezi sebou malou mezeru, a při chůzi do sebe naráží. Tím dochází k výměně elektronů mezi vrstvami a vzniká náboj. V podstatě nejde o nic jiného, než o jev známý z běžného života, kdy elektřina vzniká třením (například vlněný svetr versus nylonová bunda). Odborným termínem – triboelektrický jev.

Na domácí využití to ovšem podle Wanga zatím nevypadá, jelikož každý krok dokáže vyprodukovat jen pár miliwattů elektrické energie. Efektivní by však vynález mohl být v obchodních domech, stadionech nebo stanicích metra. Podle Wanga by 80 tisíc lidí na stadionu dokázalo jedním krokem vytvořit energii pro stovku velkých stadiónových světel, zatímco v domácnostech by podlaha stačila jen pro noční světla.

Samotná technologie není nová, doposud však scházelo najít ekonomicky a prakticky vhodný materiál. Buničina v podlaze má několik výhod. Jedná se o levný materiál, jehož uplatnění v současnosti upadá, lze ho recyklovat a je ho dostatek. Podle Wanga „elektropodlaha“ bude stát jen asi o pětinu více než její obyčejná varianta. A lidé prý rozdíl pod svými chodidly nijak nepoznají.

Vědci se nyní pokusí postavit podlahu o pěti až devíti metrech čtverečních, dosud technologii úspěšně otestovali na malém panelu na jedno šlápnutí. A možné uvedení do praxe? „Jde pouze o chemický proces a lisování dřeva. Tyhle kroky jsou podle mě komerčně přijatelné ve větším měřítku,“ přibližuje Wang.

