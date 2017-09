Utrpení malého génia. České školy netuší, co s nadanými žáky

Začalo to hned první týden školy. Leoš si otevřel stránku v učebnici, kde měl podle přání paní učitelky zaškrtnout křížkem obrázek domu a kolečkem stromu. Jenomže tam byly čtyři obrázky. Jemu se moc líbil parník, a co teprve ptáček. Nedokázal jej opustit. Ve chvíli, kdy měl stejně jako ostatní děti otočit stránku, pocítil zmatek, byl ztracen. A ztracený byl dalších pět let. Ve škole byl neklidný, projevoval se introvertně, neudržel pozornost ani deset minut, špatně psal a domů nosil trojky.