Tesla plánuje pokutovat lenochy

Problém s frontami a prázdnými auty bez majitelů blokujících nabíjecí stanice chce jednou pro vždy vyřešit americká automobilka Tesla Motors.

Rychlonabíjecí stanice Supercharger by měla vybitou Teslu na sto procent nabít do pěti minut. To logicky řidiče svádí k tomu, aby si odskočili třeba na kafe, zapomněli se a jejich automat nabíjecí stanici blokoval, alespoň do té doby, než s ním dokáže odjet naprogramovaný autopilot.

Chování, které by na nabíjecí stanici čekající řidiče pravděpodobně dohnalo k šílenství, chce automobilka vyřešit zavedením poplatků pro , kteří vůz u Superchargeru takto zapomenou.

„Nikdo nenechá zaparkované auto stát přímo u pumpy tak, aby blokovalo ostatní a to samé by mělo platit u nabíjecích stanic,“ zmiňuje oficiální vyjádření společnosti.

Jakmile tedy uplyne pět minut stanovených na plné nabití začne Supercharger řidiči účtovat poplatky v hodnotě 0,4 dolaru za minutu. O tom, že byl jejich automobil nabit, se řidiči dozví jak jinak než prostřednictvím mobilní aplikace.

