Tahle aplikace pro iPhone vás může zabít

Na první pohled jde o dobrý nápad, nad nalezenou houbou občas tápe kdekdo. Potíž je ale v tom, že na základě pouhé fotografie, navíc pořízené za různých podmínek, nemůže proběhnout žádná důsledná identifikace. U záliby, při níž může jít o život, je přesnost docela důležitý parametr.

Nikterak překvapivě se proti problematické aplikaci proto vymezují vědci. Přírodovědec Grant Williamson nešel pro ostrá slova daleko. „To je snad nejsmrtelnější aplikace, jakou jsem kdy viděl,“ napsal tweet, s nímž projevilo souhlas bezmála šest tisíc uživatelů a další tři tisíce jej sdílely.

This is probably the most potentially deadly app I've ever seen pic.twitter.com/IrjuLSC6fZ