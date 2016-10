Neurochirurg Beneš: Nemůžeme mít limuzínu pro každého

Pokud jde o zdravotnictví, je Česko snad nejrovnostářštější zemí na světě. Ale dojem, že všude vás ošetří stejně kvalitně, je samozřejmě nesmysl. „Jsou místa, kde medicína není na úrovni špičkově vybavených pracovišť. Bohužel politici vytvářejí dojem, že to musí být blízko. Takže máme, tuším, 200 nemocnic na deset milionů obyvatel,“ říká profesor Vladimír Beneš, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty a ÚVN v Praze.

Podnikatelé mají často problém, že nedovedou předat firmu vlastním potomkům. Zato v českém zdravotnictví je dynastická linie patrná třeba i tři generace zpátky. Čím to je, že v byznysu se to nedaří, ale v medicíně ano?

Ona je to kombinace několika faktorů. Jednak – a to v každém případě – medicína je atraktivní, často velmi tvůrčí činnost. Možností uplatnění je dnes neuvěřitelné množství, ale ta dynastická linka, jak říkáte, je dána tím, že medicína je zejména v chirurgických oborech svým způsobem řemeslo. Člověk v tom vyrůstá a přece jen doktoři jsou dost zvyklí mluvit o svém povolání a o problémech, které mají. Já v tom vyrůstal od malička – maminka je farmaceutka, s tátou mluvili de facto stále o medicíně. S největší pravděpodobností jsem to nasával, aniž bych o tom věděl, a skutečně mne nikdy nenapadlo, že bych šel studovat něco jiného než medicínu. Nikdy mi přitom rodiče neřekli, co mám dělat. Taktéž jsem to ani jednou neřekl já svému synovi a jeho automaticky nenapadlo dát přihlášku kamkoli jinam než na medicínu. Možná jsou v tom jisté rodinné predispozice, nějaká genetika, řečeno s nadsázkou. Další fakt je, že každá společnost si doktory považuje a tohle povolání s sebou nese společenskou prestiž. Myslím, že kombinace toho všeho plus to spontánní nasávání od malička je důvodem, proč těch lékařských rodin tolik je.

Jak je na tom vlastně česká neurochirurgie ve srovnání se světem?

Myslím, že má velmi dobrou pověst, a nejen v Evropě. Proti dobám, kdy jsme za komunistů byli exoti z podivuhodné země za oponou, tak teď jsme rovnocenní partneři a v různých mezinárodních odborných společnostech a výborech máme slušné zastoupení a přednášíme i dost publikujeme. V neurochirurgii jsme bráni za regulérní evropskou rozvinutou zemi. Dokonce jsme nejaktivnější chirurgicky. Na milion obyvatel nejvíc neurochirurgických operací za rok. My jich máme tři tisíce a za námi jsou Němci, Rakušané, Švýcaři. Na druhém konci spektra jsou Britové, ti jich mají nejmíň. Stejně tak naše srdcařina je na světové úrovni.

Ekonomika roste a máme rekordní zaměstnanost, která zvedá příjmy zdravotních pojišťoven. Navíc vláda do zdravotnictví štědře přisypává, a přesto se pořád potýkáme s nedostatkem personálu. Jak je to vůbec možné?

To je pravda, sestry opravdu velmi vážně chybí. Když si to vezmeme z hodně širokého pohledu, tak v této zemi jsme si nikdy nežili tak dobře jako teď. Proč by zdravotnictví mělo z tohoto rytmu vybočovat a mělo být horší, než bylo před dvaceti třiceti lety? Tomu moc nevěřím. Fakt je, že tam jsou ohromné lapsusy a nevyváženosti. Já vždycky, když o tomto mluvím, tak mi někdo vynadá, jak je to u nich špatné. Pravděpodobně to není úplně v pořádku v menších místech. Ale velké nemocnice, fakultní nemocnice v každém případě provozují kvalitní medicínu už i přátelským způsobem vůči pacientům, tam problém není. A v těch financích – my máme takový zákon – všechno všem, všude a zadarmo. My jsme nesmírně rovnostářská země. Všichni stejně. Jak někdo vystrčí hlavu, tak přes ni dostane.

