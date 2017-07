Nenápadný půvab vietnamské buržoazie. I asijská minorita má svou smetánku

Silné zastoupení dvanácti hráčů mělo Rusko. Další přijeli z Rakouska, Německa, Dánska, Francie, Švédska či dokonce z Austrálie, samozřejmě z Vietnamu a nejvíce z pořadatelského Česka. „Dosáhli jsme rekordu 310 hráčů a budeme hrát na dvou hřištích,“ říká mi nadšeně jeden z pořadatelů turnaje Do Ngoc Hoi, jemuž v Česku patří řetězec rychlého občerstvení Panda Fast Food.

První Vietnamci začali v rámci socialistické družby přijíždět do Československa v 80. letech minulého století. Ve „zlatých“ 90. letech se vrhli na obchod a řada členů vietnamské komunity se od té doby dokázala z pohraničních stánků propracovat do byznysové elity.

To už se však většina hráčů v předepsaném golfovém oblečení přesunula ke greenům, aby se před zámeckou restaurací zúčastnili slavnostní zahájení. „Můžete mě vyfotit?“ prosí lámanou angličtinou vietnamský hráč, „tady s logem Makro. Je to firma mého bratra.“ Beru nevěřícně mobil do ruky, a když se ještě jednou zeptám, jestli je jeho bratr skutečně spolumajitelem velkoobchodního řetězce, dozvím se, že v českém Makru pracuje jako manažer.

Od restaurace je nádherný výhled na desátou jamku Radeckého hřiště (slavný vojevůdce by byl jistě hrdý), jehož směrem se postupně hráči rozcházejí. Čestní, rozuměj bohatší hosté se vezou na vozících, ostatní své hole vláčejí sami. Do ruky ještě každý dostane malé občerstvení – vodu a banán – a hra začíná. „Tam, běžte tam. Velvyslanec je tam,“ křičí na nás s fotografem menší muž, z něhož se později vyklube místopředseda Svazu Vietnamců v České republice.

Přeběhneme kopeček a ocitneme se na odpališti čtvrté jamky, kde už nás čeká trojice vietnamských velvyslanců z Prahy, Bratislavy a Budapešti a také Hoang Dinh, generální ředitel a spolumajitel firmy Saparia, která spravuje vyhlášenou tržnici Sapa v pražské Písnici.

