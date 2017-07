Nenápadná hvězda Colours of Ostrava: Baví nás malá města, tvrdí Darkstar

Hudební projekt před deseti lety založili James Young a Aiden Whalley. I když se trefili přesně do doby, kdy elektronické taneční muzice vládl drsný dubstep, vyzobli si z něj především jen beaty. Proto vždy působili jako zjevení a smlouvu jim nabídl i věhlasný dubstepový label Hyperdub. Od roku 2012 však patří do rodiny Warp Records, dlouhodobě nejkvalitnějšího vydavatelství elektronické muziky. A i když už dnes dubstep téměř neexistuje, Darkstar působí stále svěže. Na Colours of Ostrava předvedou zbrusu nové věci i kusy z loňského EP Made to Measure.