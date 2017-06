Indiáni informují o změnách klimatu: ptáci jsou plní červů

Victoria Kotonganová vyrostla ve vesnici Unalakleet na Aljašce a stále žije tradičním způsobem života. Loví tetřívky pro svou obživu. Za poslední léta jsou ale úlovky stále méně poživatelné, protože je většina ptáků napadena parazity.

Když je začala čistit, všimla si, že z masa na prsou ptáků vylézají červi. Před několika lety našla nemocné ptáky sporadicky, zhruba jeden ze čtyř byl napaden. Tentokrát už bylo tetřívků s červy všech šest, jež ulovila. Tuto nemoc ptáci v předchozích desetiletích nemívali, jako původní obyvatelka Aljašky ji nezná.

Kotonganová je členem sítě Local Enviromental Observer (LEO). Pokud zaznamená nezvyklé jevy v přírodě, pošle jejich fotografie do centrály organizace, která je zveřejní. Pozorování původních obyvatel – indiánů a jejich znalosti přírody se mohou propojit s pozorováním vědců. To má pomoci zdokumentovat vliv změn klimatu na přírodu.

Organizace má téměř 1 700 členů, nejvíce na Aljašce, kde vznikla. Od roku 2012 členové zaznamenali na interaktivní mapě přes sedm stovek neobvyklých jevů. Některé záznamy pochází také od lidí z Evropy, Afriky a Austrálie. Lidé zaznamenávají i neobvyklé počasí, nízký stav vody, nebo výskyt přírodních druhů, jež v daném místě dříve nežily. Všímají si hmyzu nebo létajících veverek, jež migrují stále severněji v kanadské provincii Ontário.

„Se změnami klimatu se to má tak, že se mění vše,“ řekl pro fastcompany.com Mike Brubaker, který organizaci v roce 2012 založil.

„Pokud se lidé zajímají o okolní přírodu, jsou dobří v tom, pokud se něco děje jinak,“ doplnil. Sám se narodil na Aljašce a pozoruje, jak se krajina na jihu poloostrova mění. V roce 2008 začal po okolí cestovat a vyptávat se místních indiánů i zemědělců, jaké pozorují změny.

Tím, že jsou indiáni s přírodou po celé generace spojeni, dokáží identifikovat i drobné změny v ekosystémech, kterých si běžný návštěvník vůbec nevšimne. „Uvědomili jsme si, že tato dovednost je klíčová, pokud se snažíme najít vazby mezi změnami klimatu a změnami životního prostředí s tím, jak ovlivňují místní obyvatele a populaci.“

Na základě oznámení Victorie Kotonganové, LEO Network zařídila, aby tetřívky zmrazila a poslala je na University of Alaska ve Fairbanksu. Následně byli opeřenci zkoumáni v University of Wisconsin a vědci přišli na to, že tetřívci byli napadeni parazitem hlístice Splendidofilaria pectoralis, jež se běžně vyskytuje v teplejších oblastech, než je Aljaška.

Brubaker tvrdí, že nejdůležitější na projektu je to, že změny životního prostředí mohou lidé společně sdílet. Po prověření odbornou veřejností se může vést veřejná debata o změnách přírody, jež se odehrává kolem nás a jak významně ji lidská činnost ovlivňuje.

