Hranická propast je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, ukázalo nové měření

Trasu sondě připravil v zaplavené vápencové propasti polský potápěč Krzysztof Starnawski, který se s ní část cesty potopil. Sondě ve specifickém jeskynním prostředí poskytl co nejlepší výchozí pozici do nejhlubší části jeskyně. Poté už sestupovala sama. „Podařilo se to. Miniponorka dosáhla hloubky 404 metrů, kdy již končil vodicí kabel. Po cestě pořizovala videozáznam. Podle záběrů sestupovala zřejmě po svahu, prostor před robotem se zdál stále otevřený, nevypadalo, že by tam již bylo dno,“ řekl ČTK Miroslav Lukáš z České speleologické společnosti.

Na hloubkový průzkum měli speleologové k dispozici dálkově řízený podvodní robot s obsluhou. Starnawski nejprve natáhl vodící orientační šňůru do hloubky zhruba 200 metrů, na řadu poté přišlo nainstalování kladek pro vodící kabel robota v hloubce kolem 60 metrů, odkud už robot sestupoval sám a pokračoval podle „měřicích“ šňůr umístěných Starnawskim při předchozích akcích do hloubky 370 metrů, uvedli v tiskové zprávě speleologové z hranické organizace České speleologické společnosti. Tam operátor robota opustil vodící šňůru a pokračoval pocitově do hloubky podél stěny. „V maximální dosažené hloubce 404 metrů musel být průzkum ukončen z důvodu dosažení konce vodícího kabelu robota,“ uvedli speleologové. Dodali, že poté, co zpracují a vyhodnotí nasbíraná data, zveřejní vlastní popis akce a nově objevené prostory na svých webových stránkách.

Speleologové zkoumají hloubku propasti již řadu let a hranice postupně posunují. V říjnu 2012 hranici dosavadního zkoumání této lokality posunul Starnawski, který se potopil až do 225 metrů. Při téměř devítihodinovém ponoru pomocí měřicího zařízení zmapoval navíc propast do hloubky 373 metrů. Před dvěma lety se ponořil do hloubky 200 metrů, objevil tunel, kterým protáhl sondu až do hloubky 384 metrů. Loni sestoupil do rekordní hloubky potopení 265 metrů.

Posunováním hranic zdejší speleologové věřili, že světového rekordu jednou dosáhnou. „Když se podařilo před dvěma lety zmapovat další hloubku, věřil jsem, že to půjde a světový rekord pokoříme. Je to v této chvíli už o technice. Fyzicky se dá sice potopit hlouběji, prokázala to laboratorní měření. Ale potápění v jeskyni je něco jiného. Je rozdíl, když máte nad sebou volnou vodu nebo strop,“ doplnil Lukáš. Podle odborníků výzkum propasti nekončí, prozkoumávat ji hodlají dále. „Máme v plánu vyrobit podobné zařízení v české režii,“ dodal speleolog.

Hranická propast - Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v katastru města Hranice. Nachází se nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. V propasti se vyskytují mimo jiné vzácné endemity.



- Propast, zvaná též Macůška, je unikátním krasovým fenoménem, která nemá v ČR obdoby. První zmínky o ní se objevily už na mapě Moravy od Jana Amose Komenského z roku 1627, propast se stala prvním krasovým útvarem zaznamenaným na mapě českých zemí.



- Samotná propast má elipsovitý tvar a lemují ji kolmé stěny. Její délka v nejdelším místě je zhruba 110 metrů a šířka asi 50 metrů. Pod hladinou jezírka se po překonání sifonu lze dostat až do suchých jeskyní, které jsou známé jako hnízdiště netopýrů.



- Na rozdíl od většiny krasových jevů, které vznikají pronikáním vody shora do horniny, vznikla Hranická propast obráceně. Voda v jezírku je vysoce nasycená oxidem uhličitým, v podstatě jde o kyselinu uhličitou, která puklinami ve vápenci pronikala do masivu vzhůru a tím tak de facto „vyleptala“ podzemní prostory.



- Hloubka suché části propasti je 69,5 metru, pod hladinou jezírka byla pak hloubka propasti jen odhadována. V minulosti k tomu přispívaly nejen ponory potápěčů, které jsou mapovány už od 60. let minulého století, ale i sondy či použití robota.



- Jeskynní potápěči hloubku Hranické propasti intenzivněji zkoumají v posledních několika letech. V roce 2012 se polský potápěč Kryzstof Starnawski potopil do hloubky 225 metrů. O dva roky později byla pomocí sondy naměřena hloubka 384 metrů. Loni se Starnawski ponořil do 265 metrů.



- Podle pověsti do propasti skočil na koni velkomoravský vládce Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu.



- Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro nedaleko Říma. Ta je zatopena slanou vodou a dosahuje hloubky 392 metrů.

