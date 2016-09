Hledáte otce? Přejeďte prstem vpravo

Londýnská spermabanka, jedna z největších ve Velké Británii, se zajímavým způsobem rozhodla zpřístupnit své služby. Celé své portfolio dárců, čítající zhruba 25 tisíc vzorků, nahrála do mobilní aplikace ne nepodobné známé seznamce Tinder, díky níž si budoucí maminky mohou vybrat „otce“ svého dítěte doslova z gauče.

Aplikace funguje velmi podobně jako běžné seznamky. Zájemce si může filtrovat dárce podle mnoha charakteristik včetně výšky, barvy očí či vlasů, etnické příslušnosti nebo dosaženého vzdělání. Podrobné informace o každém dárci lze pak najít na detailním profilu podobně jako na klasických seznamkách (snad jen s výjimkou jména a kontaktních informací). Pokud si zájemce, nebo spíše zájemkyně, z momentální nabídky přesto nevybere, může uložit své požadavky do systému a aplikace jí pak sama připomene, až se vyhovující dárce v databázi objeví.

Od svého spuštění čelí aplikace s názvem London Sperm Bank Donors kritice za to, že umožňuje lidem vybírat si děti stejným způsobem jako oblečení. „Jsou to digitální otcové. Tohle už je totální zneuctění otcovství,“ myslí si Josephine Quintavillová z organizace Comment on Reproductive Ethics, jež se zabývá studiem etických dilemat lidské reprodukce. Pravdou však je, že novinka vlastní způsob výběru dárce nijak nemění. Stejné věci, které doteď lidé vyplňovali do papírových formulářů na klinice, nyní filtrují na svých mobilech.

Podle Laury Spoelstrové, nezávislé expertky na plodnost z regulatorní instituce HEFA, zprostředkovává aplikace lidem to samé, co absolvovali vždy, akorát mnohem jednodušší a pohodlnější formou. „Lidé, kteří potřebují dárce spermatu, už v hlavě nějaký obrázek o něm nosí,“ sdělila Spoelstrová CNN. „Nejčastěji hledají dárce, který by co možná nejlépe zapadal do jejich rodiny.“

S právního hlediska je vše v pořádku. Dárci jsou prověřování regulatorními institucemi, jako je právě HEFA, aby nepanovaly pochybnosti o zdraví a životaschopnosti jejich spermatu. Důkladnému prošetření (nejen po zdravotní stránce) pak v momentě, kdy si dárce vyberou, podléhají také rodiče. Samotné zajištění dárce přes Londýnskou spermabanku přijde v průměru na 950 liber (29 795 korun). Nejčastějšími zákazníky jsou ve Velké Británii heterosexuální páry.

Přestože samotný proces výběru dárce se ve výsledku od dosavadní praxe tolik neliší, aplikace jasně ukazuje, jak se technologie před pár lety používané výhradně pro jídlo či dopravu šíří do mnohem intimnějších sfér lidského života. Zákazníci mohou z pohodlí svého gauče během několika málo minut učinit rozhodnutí, jež změní celý jejich život.

Dále čtěte:

Krize středního věku? Lež na lež

Sex s roboty? Lidé na něm budou závislí, varují vědci

Česko je pro turisty lákavé, meziročně jich přijelo o 10 procent víc