Budeme žít jako sardinky při cestě na Mars. Designéři Ikea už trénují na mikrobyty

Švédská společnost IKEA, jež se zaměřuje na výrobu dostupného nábytku, a je největším maloobchodním prodejcem nábytku na světě s obratem 35 miliard eur ročně, se rozhodla využít cvičnou stanici Mars Desert Research Station (MDRS) v Utahu, aby její designéři zakusili stísněný prostor.

Má je přivést na inspiraci, jak vyvíjet nábytek, jenž se vejde do malinkatých bytů a bude úsporný a multifunkční. Firma to oznámila na Dni designu, jež každoročně pořádá v městě Älmhut ve Švédsku, kde byla v roce 1943 založena.

Co potřebuji při cestě na Mars?

Designéři se chtějí poučit z toho, co by lidé mohli potřebovat během tříleté cesty na Mars a to pak převést do své kolekce. Marcus Engman, manažer designu, vysvětlil, že IKEA ráda zkouší nemožné věci a co je více komplikované, než cestování do hlubokého vesmíru.

„Malý prostor k životu je ve vesmíru daným faktem. Chceme se z toho poučit, protože malý prostor se stává realitou pro stále více lidí,“ řekl k tomu Engmann.

MDRS v Utahu:

Naráží tak na fakt, že už nyní žije více obyvatel planety ve městech než na venkově a do roku 2050 má tento poměr vzrůst na 70 procent. Většina lidí bude bydlet v malých bytech, případně mikrobytech.

„Neznamená to, že se IKEA chystá na Mars. Ale chceme zjistit, jak se žije ve vesmíru. Při životě v kosmické lodi nebo v povrchovém modulu na Marsu musíte být při designu nábytku kreativnější, najít možnosti na různé použití jednotlivých věcí a myslet na aspekt udržitelnosti,“ vysvětlil Michael Nikolic, kreativní lídr ve švédské firmě.

Konstanta člověk

Designéři si prožijí týden simulace v Utahu. „Jediné co na Marsu bude stejné, je člověk,“ řekla k pokusu Constatnce Adamsová, jež je vesmírnou architektkou NASA a bude pro designéry průvodkyní.

Ti dostanou také školení o nových materiálech, protože kilogram nákladu, který se dostane na Mars, vyjde na 2 miliony dolarů. První chytré výrobky z „vesmírné kolekce“ hodlá IKEA nabízet v roce 2019.

Jak na malý prostor:

Jak upozornil server dezeen.com, výměra bytů i domů se bude do budoucna zmenšovat a to povede ke změně bydlení.

Už nyní proto švédský řetězec nabízí řadu výrobků, které zabírají co nejméně místa. Například koš na uskladnění ručníků nebo kancelářských potřeb od Jordi Iranza, který je závěsný a může se od stropu spustit lankem dolů.

„Prostor, to je nejcennější věc, kterou máme,“ řekl španělský designér.

Na úsporném nábytku pracuje také český designér Matěj Chabera, který navrhl stůj, jenž má tři výměnné desky. Může se využívat také jako skříň s policemi.

