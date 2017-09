Až budete stát na D1 v koloně, slavte. Dnes je to přesně 50 let od zahájení stavby

Historie naší nejvytíženější dálnice je komplikovaná. Úplný počátek výstavby se datuje do roku 1939, kdy se začala stavět komunikace, která měla spojit Prahu a Podkarpatskou Rus. Práce ovšem přerušila druhá světová válka. Následně se ve stavbě pokračovalo, práce ale definitivně skončily v roce 1950. O třináct let později byly schváleny plány na výstavbu československé dálniční sítě včetně spojení Prahy a Brna. Oproti původní trase ovšem došlo ke změnám. Právě proto lze ještě dnes najít v okolí D1 opuštěné mosty ze třicátých a čtyřicátých let.

Dálnice D1 tak, jak ji známe dnes, se oficiálně začala stavět přesně před padesáti lety, kdy byl na pražském Spořilově položen základní kámen. Z dnešního pohledu je vyloženě zábavné přečíst si zprávy tehdejšího tisku začínající větami typu „Na mírném svahu v polích za Spořilovem…“ nebo „…za humny hlavního města Prahy byla velká sláva. Plno šestsetrojek…“ a tak podobně.

