10 zimních středisek, kde se již lyžuje

Lyžování před hlavní sezónou má několik výhod. Jezdí se za mimosezónní ceny, ubytování je levnější a fronty u vleků jsou menší. Pokud tedy ještě nemáte plány na prodloužený víkend na konci října, podívejte se, kam můžete bez obav vyrazit.

1. Kitzsteinhorn – Kaprun

Kitzsteinhorn je nejstarším ledovcovým ski areálem v Rakousku. Je součástí lyžařského střediska Zell am See – Kaprun. Pro české lyžaře a snowboardisty je to jedno z nejoblíbenějších středisek. Důvod je jednoduchý. Není to daleko a panují tam stabilní sněhové podmínky.

Momentálně se jezdí na 12 kilometrech sjezdovek a v provozu je 9 lanovek. Za jednodenní skipas zde zaplatíte 47 eur. Středisko nabízí i zvýhodněný skipas na 1,5 dne. Vyplatí se, pokud vyjíždíte až v sobotu ráno a do střediska se dostanete až kolem poledne. Kompletní ceník naleznete zde.

Skiareál Kitzsteinhorn se nachází přibližně 450 km od Prahy. Cesta autem trvá 5,5 hodiny.

2. Pitztal Glacier

Úžasná panoramata, upravené sjezdovky a přes 20 kilometrů sjezdovek. To je Pitztal Glacier, nejvyšší ledovec v Tyrolských Alpách. Lyžařská sezóna zde začíná již v září a končí až v květnu.

Pokud vyjede nyní, svezete se na 9 kilometrech sjezdovek a 6 lanovkách. Zde se však jezdí již za sezónní ceny. Za jeden den lyžování tak zaplatíte 44 eur. Dva dny poté vycházejí na 84 eur. Kompletní ceník naleznete zde.

Cesta trvá necelých 7 hodin a ujedete 550 kilometrů.

3. Dachstein Glacier

O kvalitním zážitku z lyžování není pochyb. Dachstein se ale snaží i o to, aby se návštěvníci i bavili. Připravili pro několik atrakcí: visutý most Sky Walk, schody do prázdna nebo ledový palác. Vše v ceně skipasu. Výhled z vrcholu je považován za jeden z nejhezčích v celých Alpách. Navíc vznikl panoramatický okruh „panoronda“, který má přes 40 km.

Nyní jsou otevřeny 3 kilometry sjezdovek, jezdí 4 lanovky a pod lyžemi či snowboardem budete mít 40 cm sněhu. Ačkoliv je na tom Dachstein v tomto hledisku nejhůř, stále je to dostačující sněhová pokrývka.

Zde máme až do 23. 12. mimosezónní ceny. Za jednodenní skipas tak zaplatíte 46,50 eur, dvoudenní permanentka vás vyjde na 89 eur. Kompletní ceník naleznete zde.

Dalších 7 otevřených středisek a informací o nich najdete na webu Nasvah.cz.