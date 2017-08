Zemědělci chtějí jako kompenzace za sucho čtyři miliardy

Agrární komora chce, aby jako kompenzace za letošní sucho vyplatil stát zemědělcům 3,5 až čtyři miliardy korun. Škody, které jsou hlavně na Moravě, dosahují deseti až 12 miliard korun, řekl prezident komory Zdeněk Jandejsek. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve mluvil o možném příspěvku v hodnotě 1,2 miliardy korun, stejně jako za předloňské sucho. Peníze by chtěla komora získat ze státních podniků Lesy ČR a Budějovický Budvar s tím, že by firmy neodvedly peníze do rozpočtu.