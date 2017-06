Zavírání diskuzí? New York Times jdou proti proudu s novým algoritmem

Software s názvem Perspective je schopný rozeznat závadná slova a moderátorům diskuzí vytáhnout takové příspěvky, které mohou být považovány za urážlivé. Program hodnotí jednotlivé komentáře a podle potenciální urážlivosti jim přiděluje skóre od nuly do sta podle toho, jak by je podle něj ohodnotili moderátoři diskuze. Ti pak mají svou práci ulehčenou tím, že se jim komentáře seřadí podle přijatelnosti.

Algoritmus má z čeho vybírat. Byly do něj totiž nahrány miliony dříve neschválených příspěvků a program tak mezi nimi a nově zveřejněnými může snadno nalézt podobnost.

K úplnému zavření diskuzí sáhly například servery Reuters, Bloomberg, Popular Science nebo Motherboard. BBC zase umožňuje diskuzi jen pod některými svými články, aby ji mohla snadněji korigovat.

Podobný model provozují i NYT. Do minulého týdne měly diskuzi povolenou zhruba u desetiny svých článků. Nyní ale směřují k pětadvaceti procentům a do konce roku by chtěli povolit diskuzi u osmdesáti procent zpráv.

Metoda NYT ale podle expertů není úplně dokonalá. „Ten nápad je rozumný, ale pravděpodobně omezí plynulost debaty,“ myslí si profesor Roy Greenslade ze City University London. „NYT si asi myslí, že to je přijatelná podoba autocenzury, která zaručí, že z diskuzí zmizí nenávistné projevy. Zřejmě to je i otázka peněz. Moderování diskuzí něco stojí a použití algoritmu je levnější.“

