Z evropských fondů čerpají Agrofert, vývojáři her i autoři genderových studií

Opravdu je zapotřebí, aby pekárna z holdingu Agrofert získala 100 milionů korun na „inovativní“ výrobu toastového chleba? Aby z peněz českých, respektive evropských daňových poplatníků šly peníze na vývoj počítačových her či studie o genderové rovnosti na pracovišti? Níže přinášíme přehled našich pěti „favoritů“ a pro autenticitu u nich ponecháváme název a bližší popis uvedený v přehledu schválených projektů. Ten lze nalézt na webu ministerstva pro místní rozvoj.

1. Inovační linka na výrobu toastového chleba PENAM a.s.

Předmětem projektu je zvýšení technické hodnoty a efektivnosti technologie na výrobu toastového chleba a užitných hodnot nových výrobků (odstranění konzervantů, redukce soli, prodloužení trvanlivosti, zlepšení chuťových vlastností). Jde o pořízení linky s výraznými inovačními prvky (skladování a dávkování ingrediencí, vakuové hnětení, clean-room, inovovaný systém řízení výroby) umožňující realizaci nových produktů (originální vlastní pšeničný kvas, 3 nové druhy toastového chleba).

dotace: 100 000 000 Kč

2. Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Předmětem projektu je vytvořit návrh optimalizovaného a udržitelného systému institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT a jeho implementace. Tento systém bude zahrnovat personální zajištění genderové agendy a jeho integraci do struktur MŠMT, vybavení zaměstnanců MŠMT kompetencemi z oblasti genderové problematiky a vytváření pracovního prostředí přátelského k rodině.

dotace: 3 434 672 Kč

3. Vývoj herní e-sports aplikace ARGO

Společnost Bohemia Interactive a.s. se zabývá vývojem PC her a souvisejících ICT produktů. Předmětem předkládaného projektu je vývoj herní e-sports aplikace pro platformu PC Windows. Aplikace umožní uživateli vytvoření uživatelského profilu a herního avatara a následné sportovní soutěžení hráčů počítačových her. Projekt rozšíří produktové portfolio žadatele, uživatelskou základnu a tím přinese vyšší konkurenceschopnost společnosti Bohemia Interactive a.s.

dotace: 39 474 835 Kč

4. Nová technologie kompostování

Hlavním cílem projektu je získávání nových poznatků a dovedností optimalizace procesu kompostování a výroby kompostu změnou surovinové základny a aditiv ovlivňujících vyluhování DOC, amonných iontů a zvýšení vodní sorpční kapacity výsledného kompostu. Výstupem projektu budou nové procesní postupy pro kompostování s cílem minimalizace vzniku emisí a výluhů a optimalizace procesu kompostování pro produkci stabilizovaného výstupu (výrobku) s příznivými environmentálními vlastnostmi. Příjemce dotace: Výzkumný ústav pícninářský.

dotace: 3 093 536 Kč

5. Madfinger Games - Rockstar

Předmětem projektu je vývoj nové hry s pracovním názvem Rockstar. Hra poběží na mobilních telefonech a tabletech s OS Android a iOS. Hra přinese na tato zařízení žánr, který bylo doposud možno vidět pouze na herních konzolích nebo plnohodnotných počítačích. Hra podporuje následující síťové režimy: multiplayer, PVP, coop, sociální sítě pro sdílení výsledků a pozvánky ke hře. Unikátní je právě toto síťové propojení a grafika srovnatelná s konzolovými hrami.

dotace: 8 400 000 Kč

