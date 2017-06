Yellenové zbývá půl roku do konce funkčního období v čele Fedu. Jak si vedla?

Fed měří cenovou hladinu pomocí indikátoru PCE (Personal Consumtion Expenditure Index), jehož průměrná hodnota je od února 2014, kdy nastoupila Yellenová do úřadu, 1,1 %. To je významná odchylka od inflačního cíle ve výši 2 %. Index PCE dosáhl průměrnou hodnotu 2,5 %za jejího předchůdce Alana Greenspana v letech 1987 a 2006 a 1,9 %v průběhu dalších 8 let za Bena Bernankeho.

Zůstane Janet Yellenová i další funkční období?

Funkční období Janet Yellenové končí za 7 měsíců, 1. února 2018. Ačkoliv se o ní Donald Trump v předvolební kampani vyjadřoval negativně, nyní připouští možnost, že by zůstala v roli centrální bankéřky i další funkční období. V případě Donalda Trumpa si zvykáme, že to, co bylo řečeno před volbami, po nich nemusí platit. Pokud by ji nezvolil do čela banky na další 4 roky, pak by vstoupila do ekonomické historie jako první americká centrální bankéřka za posledních 30 let, která nedosáhla udržitelnou úroveň inflace. Je to trochu ironie pro ženu, která je charakterizována jako velká zastánkyně uvolněné měnové politiky. Před 3 a půl lety, kdy nastupovala do úřadu, se ekonomové domnívali, že bude tolerovat vyšší inflaci za cenu nižší nezaměstnanosti. Nicméně inflace za jejího působení v čele banky nijak zásadně nevyskočila.

