Vývoz obezity. Koncerny zkouší prodat nezdravé jídlo chudým

V Brazílii se rozšiřuje podomní prodej produktů švýcarské firmy Nestlé, největšího světového výrobce potravin.

Mezi tisíce takových prodejců patří i devětadvacetiletá Celene da Silva, jež sama váží přes 90 kilogramů. Prodává čokoládové tyčinky, pudinky, cereálie. Často malým dětem, které jeví známky nadváhy. Reportéra New York Times počastovala historkou o smrti jednoho ze svých klientů, který snědl kus koláče a ve spánku zemřel. Byl příliš obézní.

Zabiják, nebo přírodní produkt? Cukrovarníci se brání tažení proti sladkému

Sama mladá žena už trpí vysokým krevním tlakem a přičítá to své vášni pro smažené kuře a kolu, kterou pije denně ke každému jídlu, včetně snídaně.

Postup švýcarské firmy podle amerického deníku demonstruje, jakým směrem se snaží potravinářské koncerny zvýšit své tržby. Cílí na zákazníky rozvíjejících se trhů.

V Brazílii žije přes 200 milionů potenciálních zákazníků a podomní prodejci cukrovinek je mohou dostihnout i v těch nejzapadlejších a nejchudších koutech země. Podobně se snaží expandovat Coca-Cola nebo PepsiCo na jihoamerických, afrických a asijských trzích. Jen v Brazílii podomní prodejci zásobují výrobky Nestlé čtvrt milionu domácností.

Podle zdravotních expertů se tím výrazně mění stravovací návyky v mnoha oblastech planety. Dříve se chudé země potýkaly s nedostatkem potravin, nyní jsou zaplaveny laciným a nekvalitním zbožím. To přispívá k šíření obezity po celém světě. Globálně více lidí trpí nadváhou než podvýživou.

Obezita vítězí na celém světě. Nárůst obézních lidí v různých částech světa mezi lety 1980 až 2015. Podíl obézních lidí na celkové populaci v %. Mali 15,5 krát 11 % Čína 7,7 krát 5 % Brazílie 2,5 krát 18 % Spojené státy 2,5 krát 27 %

Zdroj: Institute for Health Metrics and Evaluation/ NYT, obezita znamená BMI nad 30

„Ve společnosti převládá přesvědčení, že nejlepší je mít levné a široce dostupné potraviny. Pokud o tom moc nepřemýšlíte, dává to smysl,“ řekl k novému trendu stravování Anthony Winson, který studuje ekonomii výživy na kanadské University of Guelph v provincii Ontario. Při podrobnějším studiu ale člověk zjistí, že takový přístup ke stravování může naopak mnoho lidí zabít.

Že dostupnost jídla může znamenat i vedlejší efekt v podobě obezity, připustil Sean Westcott, šéf výzkumu a vývoje u Nestlé. Problém je podle něj způsoben tím, že se lidé přejídají, protože si to mohou finančně dovolit.

V současné době je na planetě přes 700 milionů obézních lidí, 108 milionů z nich připadá na děti. To znamená, že desetina světové populace trpí obezitou.

Podle studie University of Washington zveřejněné v The New England Journal of Medicine obezita ročně způsobí čtyři miliony předčasných úmrtí na následky cukrovky, infarktu, selhání ledvin. V 73 zemích světa se od roku 1980 obezita zdvojnásobila. V žádné zemi se naopak nesnížila. Velký nárůst obezity v populaci zaznamenaly země Saudská Arábie, Alžírsko a Egypt.

Deník New York Times připomenul, že nadnárodní koncerny získávají velký politický vliv například v Číně, Jihoafrické republice nebo Kolumbii, aby zabránily například zdanění vysokokalorických jídel.

Obliba sladkých nápojů roste

Velký podíl na růstu obezity má obliba slazených nápojů. V Latinské Americe od roku 2000 stoupla spotřeba sycených limonád dvojnásobně. V roce 2013 předstihly prodeje limonád v zemích od Mexika jižněji trh v Kanadě a USA.

Nestlé má 42 procent tržeb z rozvíjejících se trhů. Také Coca-Cola chce získat mladé lidi po celém světě pro své nápoje. „Polovina populace neměla kolu za posledních 30 dnů,“ řekl prezident koncernu Ahmet Bozer v roce 2014 akcionářům. „600 milionů teenagerů nemělo v posledním týdnu kolu,“ dodal.

Profesor Mike Gibney z univerzity College Dublin ale tvrdí, že není možné, aby se celý svět vrátil k pěstování obilí. S tím, jak populace bohatne, mění se její zvyky. A ne všichni mohou jíst čerstvé „bio“ potraviny.

