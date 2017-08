Výrobce léků Gilead koupí za 11,9 miliardy dolarů konkurenta Kite Pharma

Kite je předním hráčem na vznikajícím poli nazvaném CAR-T, který využívá vlastní imunitní buňky těla k rozpoznání a napadení zhoubných buněk. Gilead tak získá oporu v novém typu personalizované léčby, která podle lékařů může zachránit pacienty s nejhoršími rakovinovými onemocněními. Analytici odhadují, že by mohla přinést na tržbách miliardy dolarů. Podniky svou dnešní zprávou potvrdily informace listu The Wall Street Journal (WSJ).

Gilead zaplatí za jednu akcii Kite 180 dolarů. Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií to představuje prémii 29 procent.

Gilead hledá nové příležitosti pro akvizice, aby rozšířil nabídku mimo své hlavní léky na infekční onemocnění a získal nový zdroj příjmů, protože prodej jeho léku na žloutenku C klesá. Převzetí Kite bude jedním z největších převzetí firmy, v roce 2012 Gilead za 11 miliard dolarů koupil výrobce léků na onemocnění jater Pharmasset. Gilead si udělal jméno hlavně svými leky na HIV/AIDS.

Hlavní lék Kite známý jako axi-cel nyní čeká na schválení ve Spojených státech a v Evropě. Analytici odhadují, že celosvětové tržby z prodeje tohoto léku by se v roce 2022 mohly pohybovat kolem 1,7 miliardy dolarů. Dohoda by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí, zhruba ve stejné době, kdy by úřady v USA měly schválit hlavní lék Kite, dodal WSJ.

Tržní hodnota společnosti Gilead je nyní zhruba 100 miliard dolarů. Tržby firmy loni dosáhly 30 miliard dolarů.

Gilead je také výrobcem léku na AIDS Viread, který vznikl na základě objevu vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR pod vedením Antonína Holého.