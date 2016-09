Vize známého hackera: autonomní vozy pro každého

Šestadvacetiletý Hotz, který se proslavil hlavně tím, že se dokázal nabourat do systému iPhonu nebo PlayStationu, představil nové detaily přístroje Comma One, prvního komerčního produktu svého startupu.

Půjde o zabudovatelnou součást vozidla, která z něj po zapojení udělá jakési poloautonomní auto. Přístroj bude stát 999 dolarů (24 tisíc korun), zákazníci pak budou platit ještě pravidelné měsíční poplatky ve výši 24 dolarů, které jim umožní připojení na firemní software. K prvním dodávkám by mělo dojít už koncem letošního roku. „Opravdu to funguje. Je na úrovni autopilota od Tesly,“ chválí svůj výtvor Hotz.

Příležitost vyzkoušet prvotní verzi systému Comma One dostal technologický web The Verge už v červnu. Pochvaloval si jízdní vlastnosti vozidla na širokých silnicích, ve městě už autonomní vlastnosti auta drhly. Auto například samo od sebe nepřejíždí z pruhu do pruhu a nereaguje na stopky. Tyto funkce dosud nejsou implementovány, tvůrce však tvrdí, že k tomu do uvedení na trh ještě může dojít.

Podle Hotze, který řízení považuje za intuitivní činnost, bylo při vývoji systému klíčové odhadnout chování ostatních účastníků provozu. Za tímto účelem jeho startup shromažďoval velké množství dat od dobrých, ale i špatných řidičů. Co je podle něj největší výhodou Comma One? „Řídí jako člověk,“ říká sebevědomě.

Comma One je v současné chvíli kompatibilní jen s úzkou skupinu vozidel (nutností je například elektronické řízení s posilovačem), do budoucna by však mělo dojít k masivnímu rozšíření.

