Většina Čechů pracuje mimo vystudovaný obor

Vystudovali školu, ale proč? Více než polovina vysokoškoláků v Česku totiž nepracuje v oboru, který vystudovala. Stejně jsou na tom tři pětiny středoškoláků. Důvod není tak jednoznačný, jak by se očekávalo. Není to jen chybné rozhodnutí mladých lidí při vstupu do studia, spíš rozhodují výrazné změny na pracovním trhu. Fakta vyplývají z ankety pracovního portálu Profesia.cz.