Věřitelé Motorpalu odsouhlasili reorganizační plán. Firmě pomůže investor

Věřitelé zadlužené jihlavské společnosti Motorpal dnes schválili reorganizační plán firmy, který počítá s řešením jejího dluhu a s jejím dalším rozvojem. Vše ještě musí potvrdit Krajský soud v Brně, samosoudkyně Bohumila Čuprová uvedla, že by to mohlo být do konce měsíce. Ředitel Motorpalu Radim Valas rozhodnutí věřitelů uvítal, podle něj stabilizuje a uklidní situaci ve firmě a jejím zaměstnancům se tak navíc od října plošně zvýší platy o tři procenta.