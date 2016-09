Velkolepé plány: Škoda chce vstoupit na 18 nových trhů

„Severní Amerika představuje čtvrtinu celosvětového trhu, toto teritorium proto nemůžeme ignorovat. Čas nás ale nijak netlačí. V současnosti analyzujeme podmínky,“ uvedl Maier. Případnému vstupu do USA by podle něj musela předcházet důsledná příprava. Už příští rok by měla Škoda začít prodávat auta v Íránu, Jižní Koreji a Singapuru.

Expanze na nové trhy vychází ze strategie automobilky do roku 2025. Dalšími pilíři strategie je vstup do nových segmentů, zejména nejrychleji rostoucí kategorie sportovně-užitkových vozů (SUV), a také zavádění nových digitálních technologií. Škoda počítá s tím, že v roce 2019 přijde s prvním hybridním vozem, bezprostředně následovat by měl elektromobil.

Zhruba po roce 2020 by měla být Škoda připravena nabídnout vůz s vysoce automatizovaným řízením a po roce 2025 rovněž auto s plně autonomním řízením.

Škoda je jednou z nejstarších automobilek na světě, loni vyrobila přes jeden milion vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery.

