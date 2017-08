Velká elektronická fúze. Obchody Datart se spojí s majitelem prodejen Euronics a Kasa.cz

Spojením obou sítí vznikne na českém a slovenském trhu řetězec s ročními tržbami přes 15 miliard korun se sítí zhruba 130 elektroprodejen, které každý rok navštíví více než 22 milionů zákazníků.

Návrh na povolení fúze na ÚOHS podala česká společnost HP Invest a společnost GFP Limited.

HP Tronic získal v Datartu pětinový podíl již v roce 2014. „Záměrem společností HP Tronic a Datart je spojit se v jeden subjekt, do vznikajícího uskupení vstoupí 100 procent obou společností. Co se týká podílů jednotlivých subjektů, dohodli se majitelé, že se k této otázce nebudou vyjadřovat,“ řekl už dříve generální ředitel skupiny HP Tronic Daniel Večeřa. Důvody proč byl fond Genesis přizván do uskupení, jsou podle něj dva. Tím prvním je posílení kapitálové struktury, tím druhým jsou pak jeho bohaté zkušenosti s hledáním vhodného budoucího investora.

Nově vzniklé uskupení bude na maloobchodním trhu reprezentovat obě dosud samostatně fungující společnosti. Podle Večeři je cílem vytvořit stabilní, efektivní a profitabilní subjekt s tržním podílem dosahujícím až 20 procent na českém a slovenském trhu.

ÚOHS bude posuzovat oblast maloobchodního prodeje elektroniky. Rozhodnutí by měl vydat do měsíce. Lhůtu může případně ještě prodloužit na pětiměsíční.

Obchody s elektronikou Datart v Česku ve finančním roce 2015/2016 zvýšily tržby meziročně téměř o 11 procent na 5,1 miliardy korun. Obrat zlínské společnosti HP Tronic, která je provozovatelem prodejen Euronics, e-shopu Kasa.cz i majitelem společnosti ETA, se loni zvýšil na 9,1 miliardy korun. Pro srovnání, největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni zvýšil tržby o 22 procent na rekordních 17,4 miliardy korun.

