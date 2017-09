Vampýr na Hedvábné stezce. Jak se české zbraně dostaly do Ázerbájdžánu?

Podle dostupných informací letouny převážely desítky tun zbrojního materiálu pocházejícího z koncernu Czechoslovak Group. Po minulém týdnu je jasnější, o co šlo. Ázerbájdžánské vojsko se pochlubilo fotkami z velkého pětidenního cvičení, na nichž jsou vidět modernizované samohybné houfnice Dana M1 CZ a podle odborného magazínu Jane´s 360 i raketomety RM-70 Vampir. Obě zbraně vyrábí firma Excalibur Army sídlící v bývalých vojenských opravnách ve Šternberku. Jak vyplývá z dostupných informací, děla i raketomety používá ázerbájdžánské vojsko od loňského roku a až nyní je poprvé předvedlo veřejně.

Sama společnost Czechoslovak Group, kam Excalibur Army patří, pohyby na trase Mošnov-Izrael-Ázerbájdžán nechce popisovat. „Konkrétní obchodní případy zpravidla nekomentujeme jak z důvodu ochrany obchodního tajemství, tak z důvodu ustanovení o mlčenlivosti ve smlouvách s našimi partnery a zákazníky,“ tvrdí Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group.

Zbrojař v úzkých. O Strnadovu firmu se zajímá NBÚ

Jak upozornily Hospodářské noviny, Česko stejně jako řada dalších zemí vojenský materiál do Baku nevyváží, respektuje zbrojní embargo. I proto obchod s největší pravděpodobností proběhl přes izraelskou firmu Elbit Systems. Z toho důvodu letouny Silk Way (Hedvábná stezka) při svých cestách z Mošnova do Ázerbájdžánu na dvě hodiny zakotvily na tamějším letišti v Ovdě.

Ostatně o těchto krátkých mezipřistáních už v létě informoval web RealClearDefense.com vycházející ze zjištění bulharského listu Trud. V jeho zprávě se mimo jiné píše o tom, že letouny ázerbájdžánské společnosti Silk Way Airlines létaly do izraelské Ovdy z Mošnova, Brna i Bratislavy nejen předloni v prosinci, ale i později. Přepravovaly právě houfnice, raketomety i podvozky Tatra 815.

„Kompletaci včetně elektroniky udělali Izraelci a vývoz do Ázerbájdžánu schválily izraelské úřady,“ prohlásil nyní jeden ze zástupců českého zbrojního průmyslu. Deník E15 zase uvedl, že na obchodu se podílela slovenská MSM Group, která stejně jako Excalibur Army patří do rodiny Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada.

Přečtěte si také: