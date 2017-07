V Česku proběhla první e-aukce koní. Výsledek předčil očekávání

„Byla to naše první e-aukce koní. Podle dostupných informací to současně byla na území Česka první elektronická aukce koní přímo z odchovu. Zaznamenali jsme pouze pokusy o jednotlivé aukce na běžných komerčních serverech zabývajících se prodejem second- hand zboží,“ řekl redakci Euro.cz Luboš Macháček, dražebník ze společnosti Gaute.

„Konečné navýšení o 56 procent oproti očekávané ceně vnímáme jako velmi dobrý výsledek. Pro srovnání průměrné navýšení oproti vyvolávacím cenám máme v letošním roce zatím 108 procent, ale vždy je to odvislé od typu prodávaného aktiva a dohody s prodávajícím na vyvolávací ceně,“ upřesňuje dražebník.

I když firma podle Macháčka prodává nejrůznější aktiva, toto byla pro ni první aukce živých zvířat vůbec: „Specializujeme se zejména na prodeje nemovitostí, automobilů, strojů, ochranných známek a nadbytečných zásob. Ale realizovali jsme již například i aukci kostela či tanku T-34.“

Společnost Gaute patří, co se týče objemu vydraženého majetku, dlouhodobě mezi patnáctku největších společností v Česku. V roce 2016 realizovala zhruba 660 elektronických aukcí a výběrových řízení. Trend pro další období očekává vzrůstající.

E-aukce jako řešení problému

„Jednalo se o pětici mladých hřebců v posledním ročníku testační odchovny po absolvování základních zkoušek výkonnosti. Nikdo z nás netušil, že bychom mohli e-aukcí dosáhnout tak zásadního navýšení ceny prodávaných koní,“ zhodnotil prodej David Olejníček, ředitel Zemského hřebčince Tlumačov.

I pro tento hřebčinec byla e-aukce koní premiérou. „Nápad vznikl po vnitropodnikové debatě a byl odpovědí na trend zvýšeného zájmu o prodávané koně u nás v hřebčinci. Standardně jsme dosud prodávali koně ze stáje. Sešla se komise a stanovila cenu. Ta se pak dala na naše webové stránky a uchazeči se postupně hlásili. Pokud první z uchazečů akceptoval cenu, uzavřel smlouvu a peníze ve lhůtě i zaplatil, kůň byl jeho. Pokud ale ještě předtím, než koně začínáte prodávat a komise vůbec zasedne, dostáváte od dvou až tří zájemců nabídky na odkoupení, máte problém, jak rozhodnout o výši ceny a způsobu prodeje. E-aukce byla odpovědí na tento problém,“ vysvětlil Olejníček pro Euro. cz, jak se online aukce zrodila.

Hřebčinec každoročně prodává celkem 18 až 25 koní. Co se týče mladých koní, zmíněných hřebců posledního ročníku testační odchovny, těch je na prodej každoročně pět až deset podle toho, kolik z nich projde do 70-ti denního testu a aspirují na licentaci na plemenného hřebce.

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. je státní nezisková organizace a její činnost je financována minimálně ze 2/3 z provozního příspěvku zřizovatele a z 1/3 vlastních příjmů.

„Roční rozpočet organizace je zhruba 25 až 27 milionů korun, z toho 20 milionů tvoří příspěvek od zřizovatele a zbývajících pět až sedm milionů jsou vlastní příjmy. Tržby z prodeje koní tvoří asi třetinu z vlastních příjmů,“ zakončil výčet ředitel hřebčína.

