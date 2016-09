Uber chce globálně rozvážet jídlo. Vstoupí do více než dvacítky zemí

UberEats funguje už ve 33 městech v šesti zemích světa, z toho 27 měst je však v USA. V posledních měsících tento servis přijímá řadu nových zaměstnanců v dalších zemích. To podle agentury Reuters naznačuje, že má Uber v plánu z této dosud vedlejší aktivity vytvořit významnou součást svého podnikání.

Nedávno jmenovaný šéf UberEats pro Evropu, Blízký východ a Afriku Jambu Palaniappan v rozhovoru s Reuters řekl, že UberEats má celosvětové ambice a ještě letos chce vstoupit do Dubaje, Johannesburgu a dalších šesti měst. Další cílové lokality do příštích let jmenovat odmítl.

UberEats zahájil pilotní provoz před dvěma roky v USA. Letos v červnu vstoupila firma do Londýna, kde slíbila dodání do 30 minut bez požadavku minimální velikosti objednávky a bez dodatečných poplatků. Její konkurenti většinou garantují dodání do hodiny, požadují minimální objem objednávky a účtují zákazníkům poplatky. UberEats těží i z podpory, kterou mu poskytuje populární aplikace mateřské firmy pro osobní přepravu.

V Evropě bude UberEats konkurovat největším firmám v oboru rozvozu jídla - britské Just Eat nebo německým Delivery Hero a Takeaway.com. Firmy v tomto segmentu nyní shánějí nový kapitál a připravují se na konkurenci Uberu. Některé menší firmy jako belgická Take Eat Easy nebo londýnská Pronto v posledních měsících kvůli zostření konkurence ukončily provoz. Na trh rozvozu jídla začal expandovat i americký internetový gigant Amazon, jehož pobočka AmazonRestaurants rozšířila tento měsíc své dosud výlučně americké aktivity o Londýn.

Světový trh rozvozu jídla poroste do roku 2020 o deset procent na více než 93 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč), odhaduje firma Euromonitor.

Uber, který vznikl v roce 2009 v San Francisku, má za sebou rychlou expanzi po celém světě. Od roku 2014 podniká také v Česku. V řadě světových měst ale narazil na protesty taxikářů, zákazy a regulační omezení.

