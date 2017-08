Twitter žije z Trumpa. Jeho odchodem by přišel o 45 miliard

Současný americký prezident se na twitter připojil v roce 2009, od té doby zveřejnil přes 35 600 příspěvků a sleduje ho 36,2 milionu uživatelů. Prakticky na každý jeho zveřejněný vzkaz reagují desetitisíce lidí, někteří jej přes tzv. re-tweet rozšiřují dál.

V tomto ohledu je nejúspěšnější tweet ze začátku letošního července, zobrazující video, na kterém Trump ve wrestlingovém souboji poráží protivníka, který má místo obličeje logo televizní zpravodajské stanice CNN. Příspěvek se dočkal velké kritiky, podle které vybízí Trump k násilí vůči novinářům. Přesto jej přeposlalo téměř 370 tisíc uživatelů.

„Prezident Spojených států je ta nejlepší reklama zdarma, kterou můžete dostat,“ uvádí analytik Carkmak z investiční společnosti Monness Crespi Hardt & Co. Pokud by se Trump rozhodl zrušit svůj účet, snížila by se hodnota twitteru údajně o dvě miliardy dolarů, tedy o jednu pětinu.

Trumpův případný odchod z twitteru by podle Carkmaka sice neznamenal hromadný exodus aktivních denních uživatelů, kterých je v současnosti kolem 125 milionů, promítl by se však negativně do akciového zhodnocení společnosti.

Vývoj hodnoty akcií Twitteru:

Zdroj: IEconomics.com

V červenci twitter uvedl, že počet jeho měsíčních uživatelů ve druhém čtvrtletí zastavil růst a stagnoval kolem 328 milionů. Akcie firmy v reakci na zprávu propadly o více než čtrnáct procent. Trumpův případný odchod ze sociální sítě by jí podle odhadu způsobil ještě větší ztráty. Tržní kapitalizace Twitteru podle agentury Bloomberg dosahuje 11,7 miliardy dolarů.

Co by Trumpa mohlo udržet u moci i po roce 2020? Přečtěte si komentář

Dále čtěte: