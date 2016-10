Turecko postaví největší fotovoltaickou elektrárnu na světě

Soutěže o investici ve výši 1,3 miliardy dolarů (32 miliard korun) se zúčastní společnosti ze Spojených států, Číny a několika evropských zemí, informoval turecký list Daily Sabah. „Půjde o největší fotovoltaickou elektrárnu na světě, která odstartuje novou éru energetiky z obnovitelných zdrojů v Turecku,“ stojí ve vládním prohlášení.

Gigantická solární elektrárna se bude rozkládat na prostoru téměř 2000 hektarů a dodá elektřinu pro 600 tisíc domácností. Podle ministra Albayraka hotová elektrárna zaměstná minimálně 1000 techniků a v příštích letech umožní Turecku i vývoz elektřiny.

Pro zemi chudou na nerostné zdroje je monstrózní investice šancí získat přístup k nejmodernějším technologiím v zelené energetice. Podmínkou tendru totiž bude, že do realizace bude zapojen domácí výzkum a vývoj, přičemž až 80 procent inženýrů má pocházet z Turecka.

Vláda bude vítěze soutěže podporovat v tom, aby zařízení začalo dodávat proud do sítě co nejdříve. Kabinet premiéra Binaliho Yildirima se zavázal k 15leté garanci výkupu energie z elektrárny, ovšem do této doby bude započítána i její výstavba.

Stavba by měla být hotova do konce roku 2018. V prvním čtvrtletí příštího roku chce Ankara navíc vypsat podobný tendr týkající se větrné energetiky.

Elektrárny využívající obnovitelných zdrojů se dostávají do přízně stále většího počtu zemí. Ve spouštění nových kapacit jsou nejaktivnější Spojené státy, Čína a Mexiko. V loňském roce vzniklo podle zprávy IEA poprvé více kapacit využívajících obnovitelné zdroje než těch, které energii získávají z fosilních paliv.

